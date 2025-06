“Yourself Again” è il nuovo singolo di Valentina

C’è una scintilla rara nei brani che nascono da un’urgenza emotiva e si lasciano costruire con il tempo. Yourself Again, il nuovo singolo di Valentina, in uscita il 23 maggio 2025 su tutte le piattaforme digitali con Artisti Online, è uno di quei pezzi che sbocciano da una verità profonda. Tutto è cominciato da un semplice riff di chitarra, affiorato all’improvviso e registrato al volo in un momento di ispirazione pura. Da lì, è nato un brano che parla di resilienza, rinascita e autenticità.

“It’s a new day” — canta Valentina con dolcezza e determinazione. E Yourself Again è davvero un nuovo giorno in musica: una ballata pop moderna dalle sfumature folk, costruita con grazia e sincerità. Il brano si apre con un riff di chitarra acustica limpido e avvolgente, che accompagna l’ascoltatore per tutta la traccia. La produzione, essenziale ma raffinata, firmata da Marco Gatti, lascia respirare la voce di Valentina: vibrante, autentica, capace di esprimere forza e fragilità in perfetto equilibrio.

Nel corso del 2025, Valentina ha inaugurato una nuova fase del suo percorso artistico grazie alla collaborazione con Artisti Online. Un passaggio che ha segnato l’inizio di un’esplorazione sonora più introspectiva e internazionale, già anticipata dal brano Scent of Us e ora pienamente realizzata in Yourself Again. Il pezzo è pensato tanto per playlist acustiche quanto per ambienti radiofonici adult contemporary.

La cantautrice affonda le radici della sua scrittura nella crescita personale e nei percorsi interiori. Il testo di Yourself Again è un invito sincero ad accogliere le proprie ombre e trasformarle in consapevolezza. Il ritornello è un inno dolce e coraggioso al ritrovarsi: riconoscersi, ogni giorno, è un atto rivoluzionario.

BIOGRAFIA

Valentina è una cantautrice emiliana che fonde sonorità pop contemporanee con sfumature acustiche e introspezione emotiva.

Cresciuta in una famiglia di musicisti, si avvicina presto al canto e alla scrittura, portando avanti un percorso artistico che intreccia autenticità, crescita personale e una profonda ricerca espressiva.

Dopo alcune esperienze live e un primo ciclo di pubblicazioni nel 2024, nel 2025 inizia la sua collaborazione con l’etichetta Artisti Online, con la quale produce, distribuisce e promuove i propri brani originali.

Il debutto con l’etichetta avviene con il singolo Scent of Us, seguito dalla ballata pop-folk Yourself Again, che consolida il suo stile essenziale, delicato e ricco di verità emotiva.

Valentina continua oggi a scrivere e produrre musica con l’obiettivo di trasmettere emozioni vere, energia positiva e messaggi di autenticità.

Segui Valentina su



Instagram: valentinabmusic

Facebook: Valentina B.

YouTube: Valentina Bedeschi