XXXIV festival internazionale TIME IN JAZZ – Berchidda (Ss) – 7 > 16 agosto

Time in Jazz si annuncia con un programma, come al solito, fitto e variegato alla sua edizione numero trentaquattro, dal 7 al 16 agosto 2021

XXXIV festival internazionale

Time in Jazz

✩ Stelle ✩

Berchidda (Ss)

e altre località

del nord Sardegna

7 > 16 agosto 2021

con la direzione artistica di Paolo Fresu

Si è tenuta questa mattina ( 8 aprile ) la presentazione in video-conferenza stampa della trentaquattresima edizione di Time in Jazz.

Il festival internazionale, ideato e diretto da Paolo Fresu, sarà in programma dal 7 al 16 agosto a Berchidda e in altri centri del nord Sardegna.

« È uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale in Sardegna: dal 7 al 16 agosto è tempo di Time in Jazz, il festival fondato (nel 1988) e diretto da Paolo Fresu a Berchidda (Ss), il suo paese natale alle falde del Monte Limbara, tra Logudoro e Gallura. Qui pulsa il cuore dell’organizzazione e si concentra il grosso della manifestazione, in particolare i concerti serali che si tengono nell’arena allestita in piazza del Popolo.

Ma Time in Jazz, alla sua trentaquattresima edizione, si snoda abitualmente attraverso una quindicina di altri comuni e località del nord dell’isola – quest’anno Arzachena, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Bulzi, Ittiri, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Mores, Olbia, Oschiri, Porto Rotondo, San Teodoro, Telti e Tempio Pausania – facendo tappa con i suoi concerti del mattino e del pomeriggio in spazi e scenari sempre differenti, tra chiesette di campagna, scorci di mare, piazze, boschi, siti archeologici.

Ogni anno il festival (che nel 2020 è stato insignito dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica) si riconosce in un titolo diverso: “Stelle” è quello che caratterizza la prossima edizione; un titolo ispirato a Dante Alighieri, nel settimo centenario della morte, e al suo capolavoro, la Divina Commedia, dove la parola “stelle” ricorre alla fine di ognuna delle tre cantiche del poema.

Oltre alla musica dal vivo, tanti altri appuntamenti e iniziative arricchiranno, come sempre, il cartellone: attività e laboratori musicali per i bambini, presentazioni di libri e novità editoriali, azioni di promozione e sensibilizzazione ambientale, proiezioni di film e documentari, mostre, conferenze, incontri, degustazioni. »

Time in Jazz

Paolo Fresu

