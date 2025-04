“XTRAPUR3” è il nuovo singolo di Sun Ground

Esce su tutte le piattaforme digitali giovedì 3 aprile 2025 il nuovo singolo di Sun Ground, progetto solista di Antonio Luvarà. “XTRAPURE3” è un brano che cattura la frenesia e la lotta interiore di un protagonista immerso in un vortice di tentazioni e dipendenze. Il testo esplora il desiderio incessante di appagamento dove l’individuo, cacciando sempre più adrenalina, si trova intrappolato in un ciclo ossessivo di ricerca di nuove emozioni forti. Solo alla fine emerge la consapevolezza che, nonostante la continua corsa verso il nuovo, la vera liberazione risiede nell’intuizione di ciò che è “extrapuro”, un concetto di purezza emotiva difficile da afferrare, ma essenziale.

La combinazione di beat elettronici e synth incisivi dona al brano un’atmosfera vibrante e quasi claustrofobica, ma allo stesso tempo il motivetto pop che si sviluppa tra strofa e ritornello, intriso di ripetizioni ossessive, diventa un vero e proprio mantra. Questo contrasto tra il ritmo pulsante e il canto melodico evoca perfettamente la tensione e il conflitto interiore del protagonista, rendendo “XTRAPUR3” un’esperienza sonora contemporaneamente ossessiva e riflessiva.

“Musicalmente il brano è fortemente influenzato dagli ascolti electroclash su tutti, un genere che mi ha sempre affascinato, ma ci sono anche riferimenti soul, trap e hip hop.”

Scopri il brano: https://share.amuse.io/track/sun-ground-xtrapur3



BIO:

Sun Ground è il nome d’arte di Antonio Luvarà, un producer italiano con una passione sconfinata per i sintetizzatori, la psichedelia e la musica elettronica, che non rinuncia mai a mantenere un forte legame con l’energia del dancefloor. Il suo stile si nutre di un mix eclettico di influenze che spaziano dai ritmi ossessivi alla sperimentazione sonora, passando per l’uso di loop vocali d’impatto e un tocco pop che ne caratterizza il suono.

Pur definendosi un ascoltatore appassionato di una vasta gamma di generi musicali, Sun Ground non ama essere etichettato come un dj, poiché le sue produzioni sono frutto di un ampio percorso di ricerca e contaminazione sonora. La sua musica è una fusione che riflette il suo approccio personale e sperimentale, sempre fedele alla sua visione unica ma mai statica, capace di adattarsi e trasformarsi pur rimanendo saldamente radicata nelle sue origini musicali.

Il progetto nasce nel 2019 e nel corso degli anni, ha pubblicato i singoli “Human Loop” (Noiseplex Records, 2021), “Atc” e “Smoked Dreams” (Cheeta Play Records). Dopo anni di studio, sperimentazione e creazione di nuove tracce, ad aprile 2025 uscirà il suo nuovo singolo “XTRAPUR3”, che anticiperà l’uscita del suo primo album, “Edge of Escape”.

Instagram

Facebook

YouTube

X