Ximo Abadía a Napoli: tra segno ed etica, il programma tra COMICON e Bellini

Dall’estetica dei colori saturi alla profondità della critica sociale: Ximo Abadía arriva a Napoli per raccontare come l’arte visiva possa diventare uno strumento di resistenza e sensibilizzazione. La collaborazione tra l’Instituto Cervantes e il COMICON 2026 mette al centro il talento dell’autore di Alicante, vincitore del Premio Andersen 2024, attraverso una serie di appuntamenti imperdibili.

La Mostra: “Dal Segno all’Etica” al Teatro Bellini

Fino al 7 maggio, il foyer del Teatro Bellini ospita gratuitamente l’antologica dedicata all’artista. Non si tratta di una semplice esposizione di tavole, ma di una riflessione immersiva sui temi caldi della contemporaneità. Identità e Diversità esplorate attraverso opere come Golia, che celebrano l’unicità dell’individuo. Pace e Conflitto con la metafora cromatica di BOOM; La guerra dei colori, un grido grafico contro dittature ed estremismi. Attivismo e Femminismo protagonisti nel volume Woman Power, omaggio alle lotte collettive per i diritti.

Gli appuntamenti con l’autore: COMICON e Instituto Cervantes

2 Maggio | COMICON (Mostra d’Oltremare)

Ximo Abadía sarà protagonista di un panel di approfondimento sul ruolo dell’illustrazione contemporanea.

Orario: 16:45 – 17:30

Luogo: Sala De Matteo

Intervengono: Oliver Menanteau e Matteo De Longis.

4 Maggio | Instituto Cervantes (Via Chiatamone)

Un incontro ravvicinato con gli studenti e il pubblico per il firmacopie dei suoi libri pubblicati in Italia da BeccoGiallo.

Orario: 09:30

Dettagli: L’autore firmerà le copie dei suoi successi, tra cui Khat (premiato ad Angoulême) e La montagna.

Chi è Ximo Abadía

Classe 1983, Abadía è una delle voci più originali dell’illustrazione europea. La sua capacità di unire un segno grafico moderno e potente a tematiche sociali urgenti gli è valsa riconoscimenti internazionali, tra cui la nomina a Miglior Esordiente a Barcellona e il prestigioso Fauve des lycéens al Festival di Angoulême.