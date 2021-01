Wolf’s Flow è il video di MC SOF disponibile su Youtube e su Vevo dal 18 gennaio 2021. Nel primo mese del nuovo anno, il rapper partenopeo, al secolo Fabio Caliendo, pubblica l’ultimo video del singolo estratto dal disco Damn maD uscito con la collaborazione del producer DOC KETAMER per la KML Records.

Il brano di MC SOF è scritto a quattro mani con Termanology pseudonimo di Daniel Carrillo, rapper statunitense di Boston.

I due in Wolf’s Flow parlano di un “mondo freddo” in cui gli individui sono allontanati l’uno dall’altro e, viste le condizioni climatiche sempre più estreme verso le quali il mondo si sta spostando, non servono neanche tante metafore.

“It’s a cold world, un mondo freddo, con lo snowboard, col cazzo che mi raffreddo. Proteggo il collo da ogni colpo di freddo, e come Luke the star wars, ad ogni colpo difendo. E me ne accorgo che il mio corpo è di ferro, e non può essere rotto, se non si è sciolto all’inferno”. (McSof)

Il freddo diventa insomma sinonimo di solitudine, di persone che si sentono sempre più abbandonate a se stesse, a lottare contro le avversità.

Rimane però alla fine il messaggio positivo di Mc Sof di non arrendersi e di trovare la forza interiore come uno Jedi.

Ritrovare la nostra umanità rimane l’unico fuoco attorno al quale possiamo scaldarci e trovare la forza di reagire per superare il freddo più rigido.

Il videoclip di Wolf’s Flow è stato girato come la maggior parte dei video prodotti dalla KML da Domenico Iannucci che sceglie il bianco e nero per dare ancora più risalto al mondo freddo e ghiacciato.

«Inizialmente il progetto prevedeva delle riprese nelle quali sarebbe apparso anche Termanology, purtroppo date le restrizioni in cui tutti vessiamo in questo lugubre periodo, e le distanze, è stato impossibile portare a termine questa collaborazione – spiega Doc Ketamer – Ciononostante abbiamo pensato di fare uscire il video comunque, visto che avevamo già a terra le riprese con me e Mc Sof. Speriamo presto saremo in grado di tornare a collaborare con i nostri amici oltreoceano!»

Questo è il quarto e ultimo singolo estratto dall’album Damn maD dei due artisti di origini napoletane MC SOF e DOC KETAMER ma che da tempo si sono trasferiti in Olanda, un album di denuncia sociale il cui titolo è un palindromo e può essere interpretato leggendolo in entrambi i sensi, sottolineando così il dualismo e l’ambivalenza che caratterizzano tutte le cose ed è un po’ la “firma” di MC SOF.

Nell’album sono diverse le collaborazioni con artisti internazionali che vi troviamo. Tutti i brani che ne fanno parte hanno una forte carica energetica caratterizzata dalle influenze rock ‘n roll, basti ascoltare Deep speed, Sword rawS, o Raw waR.

Wolf’s Flow è disponibile su tutte le migliori piattaforme di streaming musicale e il videoclip su Vevo e Youtube.

