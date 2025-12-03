Willy Wonka Was Weird, pubblica “Riflesso” il nuovo album per Karma Field Records

Karma Field Records è un lavoro nato tra il 2024 e il 2025, che attraversa generi e stati d’animo per raccontare due anni di trasformazione personale e artistica. Un disco costruito con sincerità, senza forzature, seguendo l’urgenza di dire qualcosa di vero — anche quando fa male.

Il progetto arriva dopo l’uscita del singolo Riflesso (6 novembre), che ha anticipato il tono emotivo dell’album e ha già iniziato a circolare tra addetti ai lavori, webzine e realtà indipendenti.

Riflesso è un album che chiede ascolto lento: dodici brani che funzionano come capitoli di un percorso, registrati al Lesder Studio con la produzione di Tommaso Mantelli (Sick Tamburo, Lingua Serpente).

Completano il quadro la presenza all’effettistica di Richard B. Lewis e alcuni interventi vocali dei bambini degli artisti, simbolo di purezza e nuova prospettiva.

L’edizione digitale su Bandcamp include inoltre una bonus track esclusiva ed un booklet con i testi, disponibili solo per chi acquista l’album

Per Karma Field Records — una realtà indipendente nata da pochi mesi e guidata da un’unica persona — questa uscita rappresenta un passo importante nel costruire uno spazio dedicato alla musica autentica, libera e senza compromessi.

BANDCAMP

https://karmafieldrecords.bandcamp.com/album/willy-wonka-was-weird-riflesso

SPOTIFY

https://open.spotify.com/intl-it/album/2HWC2c81yucnXEG3jtAEFj?si=_hwA8tloSGWwzR956cUJVg

VIDEO GBT YOUTUBE

https://youtu.be/yizfcEKLaOs?si=FVzqTlTPLePcQuKH

Linktree:

https://linktr.ee/Karmafieldrecords

Willy Wonka Was Weird

Instagram:

https://www.instagram.com/willy_wonka_was_weird

Facebook:

https://www.facebook.com/willywonkawasweird