Willy Wonka Was Weird presenta Riflesso, il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita il 2 dicembre

Dopo aver inaugurato il catalogo con la riedizione degli Anarcotici, Karma Field Records annuncia la sua seconda avventura sonora: Riflesso, il nuovo singolo di Willy Wonka Was Weird, disponibile dal 6 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali.

Il brano anticipa l’omonimo album, in arrivo il 2 dicembre 2025, un lavoro intenso e coraggioso che racconta due anni di trasformazione personale e artistica.

“Riflesso è il momento in cui ti guardi dritto negli occhi e capisci che non sei più la stessa persona. Ho scritto solo quando avevo davvero qualcosa da dire, ho suonato solo quando ne sentivo il bisogno. Ogni nota è un frammento di verità, anche quando fa male.” – Willy Wonka Was Weird

Registrato al Lesder Studio con la produzione di Tommaso Mantelli (Sick Tamburo, Lingua Serpente, ex Teatro degli Orrori), il singolo vede Paolo Modolo (voce, chitarre) affiancato da

Mantelli (basso, batteria) e Richard B. Lewis (effettistica).

Con la sua miscela di alternative, punk e tratti acustici, Riflesso non è solo una canzone, ma un manifesto: musica che nasce da necessità autentica, fedele alla missione di Karma Field Records – arte libera, suoni senza compromessi.

