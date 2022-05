Willie Peyote e Samuele Bersani: nasce il SOGLIANOSONICA FESTIVAL. 6 e 7 agosto a Sogliano al Rubicone (FC)

Due grandi concerti previsti per il 6 e il 7 Agosto 20220 a Sogliano al Rubicone (FC) per quella che è a tutti gli effetti la prima edizione ufficiale del neonato SOGLIANOSONICA FESTIVAL. Sul palco due grandi artisti:

Sabato 6 Agosto

Willie Peyote che porterà sul palco i brani del suo nuovo album “Pornostalgia” (Virgin Records/Universal Music Italia) in uscita il 6 maggio. Il disco è il sesto della carriera del rapper e cantautore torinese, e conterrà 13 tracce inedite tra cui spiccano le collaborazioni con Samuel, Jake La Furia e Speranza, l’attrice Emanuela Fanelli, la stand up comedian Michela Giraud, i Fast Animals and Slow Kids e il producer bolognese Godblesscomputers.

PREVENDITA QUI

Domenica 7 Agosto

Samuele Bersani che prosegue anche d’estate il tour del suo fortunato album “Cinema Samuele”, disco che ha dato all’artista la sua quinta Targa Tenco come “Miglior Album in Assoluto” e numerosi apprezzamenti da pubblico e critica. Sul palco tanta poesia oltre ai video realizzati per lo spettacolo da Bruno D’Elia e musica suonata da una band affiatata di sette grandi musicisti (Tony Pujia e Silvio Masanotti chitarre, Alessandro Gwis piano e tastiere, Stefano Cenci tastiere, Davide Beatino basso, Marco Rovinelli batteria, Michele Ranieri cori e polistrumentista).

PREVENDITA QUI