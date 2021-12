WILLIAM PARKER

Mayan Space Station

AUM Fidelity Records

2021



Nella duttile e assai consistente discografia diè un disco che spicca e fa specie a sé. Si tratta, infatti, del primo progetto “guitar trio” guidato e condotto in sala d’incisione dal veterano compositore e contrabbassista newyorkese. La scelta di affidarsi per l’occasione alla sei corde bollente della giovanenon poteva essere più indovinata e felice. Tra studi, collaborazioni di peso e progetti personali (in solo o con gli) la chitarrista d’origini californiane (da diversi anni trasferitasi a Brooklyn) protrebbe esser ben definita come l’alter ego al femminile dise non degna concorrente e antagonista della poco più anziana

Se poi date uno sguardo alla sezione ritmica, costituita dal leader e dal batterista Gerald Cleaver, allora potreste già immaginare nei timpani la caustica e graffiante sostanza sonora che deborda da “Mayan Space Station”. Un album che fin dalla splendida copertina riporta alla mente gli spazi arcani e intergalattici frequentati e rivelati da sua immensità Sun Ra. Mondi magici e misteriosi che la peculiare impronta spirituale di Parker decide stavolta di investigare dando vita ad un fenomenale cortocircuito elettrico e ritmico capace di far esplodere i più robusti fusibili di matrice free, acid blues e avant rock.

Piccante, decisa e molto aromatica come vuole il titolo, l’iniziale Tabasco chiama subito in causa il pulsante lavoro in tandem di Parker e Cleaver. Un giro mantrico e ossessivo che però diresti anche piuttosto swingante, contrapposto all’opera creativamente disturbante e destrutturante di Mendoza. Ascoltare Parker che percuote e slappa le corde dello strumento con vigore quasi post-punk non è cosa comune nei suoi progetti. Le sei composizioni da lui firmate per questo album stratosferico sguazzano in una melma lavica tanto cocente quanto cosmico-lisergica. In tale contesto la chitarra elettrica di Mendoza rappresenta il perno di scorribande sonore stilisticamente mutevoli, ben sorrette dalle solide eppur versatili manovre percussive di un Cleaver in palese stato di grazia.

Accomunate invece da ritmi sincopati e accenti centro-sudamericani, Rocos Rojas, Domingo e Mayan Space Station dispensano in chiave impro-jam assoli, riff e registri chitarristici su stadi alterati tipici di axeman quali Santana, Jimmy Page, Hendrix, Sonny Sharrock e Robert Quine.

Al contrario, sperimentalmente distorta, cacofonica e irregolare, Canyon Of Lights imbastisce un concitato dialogo tra l’archetto del leader, i piatti di Cleaver e le metallurgiche escursioni à la Keiji Haino di Mendoza mentre nella conclusiva The Wall Tumbles Down il trio argomenta brillantemente tra post-bob e psych-space-rock, lasciando alla fine il desiderio e la speranza che tale capolavoro d’album possa avere un altrettanto degno successore nel prossimo futuro.

Voto: 9/10

Genere: Free Avant Rock / Creative Music

Musicisti:

Ava Mendoza – guitar

William Parker – double bass

Gerald Cleaver – drums

Tracklist:

01. Tabasco

02. Rocas Rojas

03. Domingo

04. Mayan Space Station

05. Canyons Of Light

06. The Wall Tumbles Down

Links:

AUM Fidelity Records

William Parker