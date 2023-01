Wendy Night arriva anche a Milano giovedì 26 gennaio al Gate!

WENDY NIGHT arriva al GATE di Milano, Giovedì 26 Gennaio 2023!

xDiemondx, Suicide Gvng, Ego, Decrow, IN6N, Giuze, ANSIAH e Spidy & Biso saranno gli artisti che saliranno sul palco seguiti dai dj set emo-punk di Emo Sucks e Yuks.

Wendy Night è uno spettacolo che nasce con l’idea di portare per la prima volta dal vivo (con band) artisti appartenenti alla scena emo-punk romana, che finora hanno sempre e solo collaborato attraverso produzioni e featuring, con l’intento di proporre uno spettacolo unico! Dopo il successo della prima serata avvenuta il 1° Novembre al Monk di Roma, Wendy Night diventa itinerante con l’obbiettivo di toccare le maggiori città italiane e inserire in line-up nuovi progetti di questo panorama musicale.

Il nome, così come l’estetica dell’evento, prende ispirazione da un personaggio immaginario peculiare: si tratta di Winnifred “Wendy” Torrace, nonché la protagonista del romanzo horror Shining (1977) dello statunitense Stephen King. Il claim “Roma da urlare” non è casuale, ma si consiglia l’esperienza diretta per coglierlo a pieno.

Le porte apriranno alle 20:30.

Il concerto inizierà alle 21:30, mentre i DJ Set a partire dalla mezzanotte.

PREVENDITE DISPONIBILI:

“È “Roma da urlare” la cosa veramente importante e non casuale. Solo chi c’è stato può coglierne a pieno il senso. Urlare, pogare: tutte quelle cose che dai social e Spotify non si possono fare. Questa è la musica live, o almeno quella che ci piace vivere e portare in giro” – The Soundcheck

“Wendy Night è un’occasione da non perdere, un mix perfetto tra goduria, euforia, musica e divertimento” – Storie Nel Mondo / Radio Kaos

WENDY NIGHT È SU SPOTIFY