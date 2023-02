Weekend Cigarettes: Your Life Is Getting Over è la nuova canzone

Il 2021 e il 2022 sono stati anni di florida composizione musicale per gli Weekend Cigarettes, che ci presentano ora il loro nuovo singolo Your Life Is Getting Over, e hanno importanti news da condividere. La band alessandrina sfrutta infatti il nuovo brano -fuori giovedì 23 febbraio 2023– per annunciare l’uscita del suo secondo album, The Chosen One. Il disco, fuori per Rocketman Records, vedrà la luce il prossimo 15 marzo, e contiene dieci tracce fra cui Your Life Is Getting Over e il precedente singolo Come Back Home, uscito a gennaio con il relativo video.

Lo stile musicale della band richiama le atmosfere del punk rock californiano portato al successo da band come No Use for a Name, NOFX e The Offspring, contaminandolo con sonorità più melodiche e alternative in cui si possono ritrovare echi di gruppi quali Rise Against e Thrice. Your Life Is Getting Over sintetizza perfettamente le due anime che compongono il sound degli Weekend Cigarettes: si tratta di un brano potente e diretto ma con un ritornello molto aperto e melodico.

“Your Life Is Getting Over è una canzone che parla del fatto che tu debba prendere una decisione forte nella tua vita. Se non ti decidi, muori dentro; se ti senti insicuro e hai paura, muori dentro”, raccontano gli Weekend Cigarettes a proposito del tema del brano.

Ascolta Your Life Is Getting Over:



Guarda il video ufficiale:

Gli Weekend Cigarettes presenteranno il nuovo brano e il disco dal vivo nelle prossime settimane:

4 marzo @ L’Officina, Alessandria **con Viboras**

31 marzo @ Masnada, Brugherio (MB) **con Lester Greenowski**

1 aprile @ Il Maltese, Cassinasco (AL) **con Spicy Salmon**

15 aprile @ Circolo La Casetta, Alessandria **con Coconut Planters e Quarantena**

28 maggio @ Cascina Dionigi, Cuccaro Monferrato (AL) **con Dune Aurora**