Way To Blue pubblica il nuovo singolo “Life is a big joke”

“Life is a big joke” (BRX Records/Ed.OYEZ! s.r.l) è il nuovo singolo targato Way To Blue, in rotazione radiofonica e disponibile in digitale da venerdì 6 dicembre.

Dopo l’ottimo riscontro del brano d’esordio “Love again”, il compositore pavese Vincenzo Del Corno, fondatore del progetto, è tornato in studio, rinnovando la collaborazione con Marco Barusso (Lacuna Coil, Pooh, Enrico Ruggeri) per la produzione e l’arrangiamento della canzone.

Le sonorità degli anni ’80, che definiscono lo stile di Way To Blue, svelano in “Life is a big joke” le sfumature notturne e malinconiche della dark wave, e il lascito di band di culto come The Cure, The Sound, The Psychedelic Furs e Bauhaus.

A colpi di basso Rickenbacker, batteria elettronica e chitarra Fender Telecaster, “Life is a big joke” rievoca fedelmente le atmosfere dell’epoca, attualizzandone il tipico sound grazie all’ausilio della tecnologia odierna. Anche il testo, introspettivo e sibillino, incarna i tratti distintivi del genere.

« “Life is a big joke” racconta un dialogo interiore. – spiega Vincenzo Del Corno – Il protagonista non si rivolge a un’altra persona, ma a sé stesso, in quel momento inevitabile che è il bilancio delle cose fatte. Consapevole degli errori e dei rimpianti, la notte diventa metafora per un ultimo tentativo di riscatto».

Nel videoclip diretto da Michele Canevari, la fotografia monocromatica, minimalista ed essenziale, accompagna lo spettatore attraverso il viaggio notturno del protagonista, interpretato dallo stesso Vincenzo Del Corno. Accanto a lui, l’attrice Sharon Ferrante fornisce alla narrazione una seconda chiave di lettura: le parole della canzone oltrepassano i confini del monologo interiore per rivolgersi, forse, a un amore finito.

BIO

Vincenzo Del Corno nasce a Pavia il 30 luglio 1977. Si appassiona alla musica e al cinema fin da giovanissimo. Durante l’adolescenza inizia a suonare la batteria e, negli anni successivi, il basso e la chitarra. Scrive per diverse riviste cinematografiche e nel 2004 dirige il trimestrale “Buioinsala”. Nel 2011 pubblica il libro “Suspiria”, monografia dedicata al capolavoro di Dario Argento.

Tra il 2020 e il 2021 firma, come co-autore, i singoli “Lonely”, “Bones” e “Lullaby” della cantante pavese Camilla Wells; brani che ottengono un’ottima accoglienza nei circuiti indipendenti, sia in Italia che all’estero.

Collezionista di vinili, VHS e oggettistica anni ’80, nel 2024 fonda il progetto Way To Blue; un omaggio, tra post-punk e new wave, alla fervida produzione musicale di quegli anni.

Grazie alla collaborazione con il produttore Marco Barusso, Il 20 maggio 2024 viene pubblicato il singolo d’esordio “Love again”, che ottiene un ottimo riscontro e viene trasmesso anche da diverse emittenti radiofoniche estere. A dicembre 2024, Way to Blue annuncia l’uscita del nuovo singolo “Life is a big joke”.

CREDITI

“Life is a big joke“

Testo e musica: Vincenzo Del Corno

Marco Barusso: chitarre, basso, tastiere, programmazioni, arrangiamento

Vincenzo Del Corno: voce, cori e tastiere

Prodotto da Marco Barusso presso il BRX STUDIO di Milano

Mixato, masterizzato e registrato da Marco Barusso presso il BRX STUDIO di Milano

Artwork e foto di Michele Canevari

Regia video di Michele Canevari