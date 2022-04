“Waves” è il nuovo singolo di The 24 Project

Esce venerdì 22 aprile 2022 “Waves“, il nuovo singolo del progetto solista di Rodolfo Liverani, The 24 Project. Un nuovo capitolo per il progetto elettronico con base a Faenza che ci avvicina sempre di più alla pubblicazione di un disco di debutto.

Non volevo trasmettere il concetto di onda in quanto onde del mare, ma più come flusso di cose e pensieri. Attraverso la scelta dei suoni volevo dare l’idea di movimento, lo scorrere del tempo, le strade da prendere, il flusso da seguire.

Rodolfo Liverani è The 24 Project. Inizia a suonare il pianoforte fin da bambino ma successivamente si avvicina alla musica elettronica, sviluppando una passione per i sintetizzatori e i campionatori. Si laurea in Pop Keyboards (tastiere elettroniche) al Conservatorio A. Boito di Parma e nel frattempo inizia a suonare come tastierista in numerosi progetti musicali. Le sue influenze musicali vanno dall’hip-hop al soul ma ritrova se stesso nei suoni elettronici.

