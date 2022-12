“Walking Awayˮ è il titolo del nuovo singolo della Rock’n’Roll band Matt Cadillac & The Shoots, uscito per DELTA Records & Promotion Venerdi’ 25 Novembre su YouTube con il video ufficiale. Da Venerdi’ 2 Dicembre sara’ disponibile anche su tutti i Digital Store.

Il nuovo singolo arriva a distanza di dodici anni dal primo lavoro discografico ufficiale (Highway Of Rock album del 2010).

Dopo che nel 2013 la band ha deciso di sciogliersi, nel 2020 la reunion ha dato nuova linfa e stimoli, ed eccoci quindi ad un nuovo capitolo della storia dei Matt Cadillac & The Shoots.

Presentazione di “Walking Away”:

“Walking Away” e’ un brano che racconta lo stato d’animo che si prova nell’attesa di un incontro del tutto casuale… Storie d’amore, situazioni del tutto impreviste, emozioni difficili da spiegare, date dal fatto astratto del sentimento, ma tutte vissute in buone vibrazioni.

Certo, si racconta l’underground di una vita sociale del tutto povera di opportunità, costruite non certo grazie al denaro, ma allo spirito semplice, complice e spensierato proprio come il Rock’n’Roll ci insegna ogni volta che si ascolta un brano che trasmette buone sensazioni… E’ gia’, perche’ in fondo “Walking Away” questo e’… buone vibrazioni e cercare e ricercare la voglia di mettersi in gioco e vivere…

La realizzazione del video è stata affidata alla ZenBang Productions, che ne ha curato riprese e montaggio. Il video e’ stato realizzato presso “Il Bistratto Bar & Cucina” di Omegna (VB), e negli spazi dell’associazione Mastronauta di Omegna (VB)

Link Video: https://youtu.be/FvF-EFutuQM

Crediti “Walking Away”

Prodotto da Marco Chierichetti e Matt Cadillac & The Shoots

Testo e musica: Matteo Dianin e Matt Cadillac & The Shoots

Registrato presso il K-House Studios,Trobaso (VB) and MC&TS Home Studio, Gravellona Toce (VB)

Mix e Master: FF Studio, Omegna (VB)

Regia e montaggio video: ZenBang Productions

[ https://www.facebook.com/zenbangmediamaking ]

Modella e attrice: Beatrice Bertone [ https://www.instagram.com/beatrice_bertone ]

Attori: Matteo Scalia, Massimo Brecciaroli, Alex Frigerio

Chi sono i Matt Cadillac & The Shoots:

I Matt Cadillac & The Shoots si sono formati agli inizi del 2008. L‘ispirazione del sound proviene da ROLLING STONES, JET, BOB DYLAN, AC/DC, insomma, da tutti i grandi gruppi rock seventies, ma l‘idea di fare qualcosa di musicalmente originale ha portato la band a sviluppare e scrivere pezzi dalla ritmica ben presente, senza per questo rinunciare ad una giusta propensione melodica. Dopo mesi di duro lavoro in sala prove, a Maggio del 2009, i Matt Cadillac & The Shoots entrano in studio di registrazione presso l‘ FF Studio di Federico Ferlin, e danno vita al loro primo album “Highway Of Rock“, collaborando con due musicisti eccellenti, Mario “Harmonicaman“ Bartoli all‘armonica e Vale “Tisla“ Girl ai cori.

“Highway of Rock” e‘ uscito nell‘Ottobre 2010 per l‘etichetta genovese This Is Core. Dopo parecchi concerti per tutto il Nord Italia e centro, aperture a DELTA MOON (U.S.A), Bibble Of the Devil (U.S.A.), Mark Sultan (Canada), Hangarvain (Italy), Electric 69 (Italy) per citarne alcuni, nel 2013 la band decide di fermarsi. Era arrivato il momento di trovare nuovi stimoli, di provare nuove esperienze.

A Settembre 2020, dopo 7 anni, i quattro membri originali della band si ritrovano, e capiscono che e‘ arrivato il momento di riprendere da dove si erano lasciati, con nuove idee e nuovi obbiettivi, quindi arriva la firma con DELTA Records, e cominciano il lavoro sui nuovi pezzi, affidandosi al produttore Marco Chierichetti.

La Band:

Matt Cadillac: Voce e Chitarra

Billy Rock: Chitarra e Cori

Dan Shoots: Basso

Fab: Batteria e Cori

