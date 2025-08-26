Waking Fire pubblicano il loro primo EP “The Promise”

Waking Fire è una band di Padova nata nel 2024 dall’incontro tra Daniel (voce e basso), Mauro (chitarra) e Andrea (batteria), colleghi nella stessa scuola di musica.

Il trio unisce l’energia dell’hard rock, ispirato ai primi Hardcore Superstar, con le sonorità pop punk di band come Sum 41 e Millencolin.

Da questa unione nasce un un mix diretto, potente e coinvolgente.

Il loro EP di debutto, “The Promise” (2025), è stato registrato con un approccio DIY (in auto-produzione) ed è un concentrato di riff taglienti, ritornelli immediati, assoli grintosi.

Dalle linee vocali emerge un carico di energia notevole che in alcuni passaggi raggiunge un notevole lirismo.

Nei testi emerge il tema del riscatto e della ricerca di redenzione in una società che spesso fa sentire le persone fuori posto.

Oltre alla pubblicazione del disco, i Waking Fire sono già al lavoro sulle date dal vivo per la prossima stagione invernale e compariranno anche nella serie TV “Creatives”, in uscita su Prime Video a fine 2025.

Ascolta ll brano The Promise

