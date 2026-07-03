W.edy wonders, DJ Fastcut e Flavio Ghetto Eden accendono la “Smoking Session”

Dopo aver costruito puntata dopo puntata un immaginario preciso, IncrEdible Freestyle torna ad allargare il proprio raggio d’azione con “Smoking Session”, il nuovo brano firmato da W.edy wonders, DJ Fastcut e Flavio Ghetto Eden. Non si tratta di una semplice uscita extra, ma della bonus track numero uno di un percorso che, dopo il singolo con Moreno e le apparizioni di artisti come Nerone, Jamil, BEBA, Ensi, Babaman, Il Danno e Jack The Smoker, continua a spingere il format oltre i suoi stessi confini. “Smoking Session” si inserisce perfettamente dentro questa traiettoria, ma lo fa con un’attitudine ancora più libera: qui il gusto per l’incastro tecnico, la vibrazione del suono e il peso dell’identità si mischiano in un brano che vive di giochi di stile e giochi sonori, senza perdere direzione.

L’incontro con Flavio Ghetto Eden rende tutto ancora più riconoscibile. Voce storica e tra le più rappresentative della dancehall salentina, fondatore del gruppo Ghetto Eden attivo dal 1998, Flavio porta nel pezzo una presenza precisa, radicata, che arriva da anni di musica, palco e visione. Il suo stile, ispirato al fast DJ style, si muove da sempre tra liriche dirette, denuncia sociale e un messaggio forte di pace, fratellanza e unione. Artista profondamente legato alla comunità senegalese e schierato contro ogni forma di razzismo, ha costruito negli anni un percorso trasversale tra reggae, ragga, hip hop e afrobeat, confermandosi come una delle figure più versatili della scena. La sua storia passa anche da tre dischi prodotti dal Sud Sound System — Fuori Città, Senegalentino e Appostu — da un album autoprodotto, Sudreale, e da ben undici Kalamita Mixtape, fino ad arrivare al successo di “Sifoni”, diventato rapidamente un vero inno in tutto il Salento. Oggi, mentre lavora a un nuovo progetto reggae roots insieme a Filomuzik e continua a portare avanti il party Dancehall Star, tra i più seguiti e più bad d’Italia, Flavio entra nel mondo di IncrEdible Freestyle aggiungendo una nuova sfumatura a un format che non smette di evolversi.

Flavio Ghetto Eden dentro l’universo IncrEdible: radici, identità e visione

Con “Smoking Session”, il dialogo tra W.edy wonders e DJ Fastcut incontra una voce che arriva da una tradizione diversa ma assolutamente compatibile con lo spirito del progetto. Il risultato non è una sovrapposizione forzata, ma una convergenza naturale tra mondi che condividono la stessa fame di autenticità. Da una parte c’è l’impronta riconoscibile di IncrEdible Freestyle, costruita nel tempo come spazio crudo, diretto, senza orpelli; dall’altra c’è l’energia di Flavio Ghetto Eden, che porta dentro il brano tutta la forza del Salento, della dancehall e di una scrittura che non si limita all’intrattenimento ma cerca ancora un contatto reale con le persone e con il contesto sociale.

È proprio qui che “Smoking Session” trova il suo punto più interessante. Il brano non si limita a mettere insieme nomi forti, ma lavora sull’alchimia tra background, linguaggi e attitudini. L’effetto finale è quello di una traccia che si muove con naturalezza tra vibrazione urban, richiami reggae e impostazione hip hop, confermando ancora una volta la capacità di IncrEdible Freestyle di restare fedele a sé stesso pur cambiando pelle a ogni uscita. Questa bonus track aggiunge così un nuovo tassello a un progetto che, release dopo release, sta costruendo un archivio vivo di incontri, stili e personalità, mantenendo sempre al centro una cosa sola: la verità del suono.