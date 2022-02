Vorrei evitarti per cent’anni, il nuovo singolo di Niente

NIENTE è Mirko Paggetti, classe 1984 nato e cresciuto in Romagna. Prima di creare il suo primo disco solista suona con altri progetti dell’underground provinciale.

Sceglie come nome d’arte Niente una parola che rappresenta l’ignoto, quello che non conosciamo, quello che siamo.

Il primo disco è “E pensare che tutto scorre” uscito nel 2014.

Il secondo “METE” nel 2016 per LFD.

Nel 2018 esce l’album “Distanti” con cui vince il concorso SUNER di Arci Bologna facendo date in giro per lo stivale.

Niente parla di obbiettivi che ci prefiggiamo, di sogni e di fallimenti. Niente svela la sua anima introspettiva, un viaggio dentro sonorità ombreggiate e graffianti pronte a unirsi con melodie più docili e accattivanti. Testi semplici, affilati e precisi. Dipinge con suoni malinconici, aspri e diretti la realtà umana e sensibile della vita.

Il nuovo singolo pubblicato il 25 Febbraio 2022 si chiama “Vorrei evitarti per cent’anni” ispirato al film Se mi lasci ti cancello. Ovviamente riconducibile alla vecchia canzone sanremese di Ron ma come se ascoltata al contrario.



https://spoti.fi/3IjmCFv

https://songwhip.com/niente/vorrei-evitarti-per-centanni

Instagram: iosono_niente

Facebook: Mirko Paggetti e pagina Niente