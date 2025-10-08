Vomero Music Festival 2025 a Napoli prosegue fino al 30 novembre 2025

Dopo il grande successo del concerto inaugurale con Luigi Di Nunzio (sax) e Pietro Condorelli (chitarra), il Vomero Music Festival prosegue con un evento imperdibile 9 ottobre 2025, al Chiostro San Francesco alle ore 20.00:
“Flamenco de Concierto”, uno spettacolo intenso ed emozionante che vede protagonista il maestro Juan Lorenzo, interprete d’eccezione dello stile del grande Paco de Lucía e dei leggendari Ramon Montoya, Sabicas, Niño Ricardo e Mario Escudero.
Un viaggio musicale attraverso i temi più rappresentativi del flamenco tradizionale e della cultura popolare andalusa, arricchito dalla presenza scenica della danzatrice Anita Sinel, che ne firma le coreografie.
️ Ingresso: €10 + consumazione obbligatoria
Biglietti disponibili la sera del concerto o in prevendita.
Per informazioni e prenotazioni:
+39 3496352376 – 3497673055
PROGRAMMA COMPLETO
CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO
-
Giovedì 9 ottobre 2025, ore 20:00
Flamenco de Concierto
Juan Lorenzo & Anita Sinel Duo – chitarra, ballo e nacchere
Ingresso €10 + consumazione obbligatoria
-
Giovedì 23 ottobre 2025, ore 20:00
Música y Baile de Tango
Koinè Guitar Duo (Antonio Malinconico, Alessandro Petrosino)
Vincenzo Caiazzo & Oxana Matskevich, ballerini
Ingresso €10 + consumazione obbligatoria
-
Giovedì 6 novembre 2025, ore 20:00
Napoli in Tango
Koinè Napoli Quartet: Monica Pinto (voce), Enzo Grimaldi (fisarmonica), Alessandro Petrosino (chitarra e arrangiamenti), Michele Del Canto (contrabbasso)
Ingresso €10 + consumazione obbligatoria
CHIESA DEL SACRO CUORE – SALESIANI VOMERO
-
Venerdì 21 novembre 2025, ore 20:00
Tra Sacro e Profano nel Settecento
Opening: Vincenzo Folmi, chitarra
Ensemble Le Musiche da Camera – strumenti d’epoca
-
Francesco Divito (soprano), Rosa Montano (mezzosoprano)
-
Egidio Mastrominico (violino di concerto), Giuseppe Grieco (violino barocco)
-
Renata Cataldi (flauto traversiere), Leonardo Massa (violoncello barocco), Debora Capitanio (clavicembalo)
Ingresso libero
-
MUSEI NAZIONALI DEL VOMERO
Castel Sant’Elmo – Museo Novecento a Napoli
-
Domenica 9 novembre 2025, ore 11:30
Opening: Massimiliano Petrella, chitarra
Duo Inspirations
Giovanni Masi & Lucio Matarazzo, Guitar Duo
Concerto gratuito incluso nel biglietto del museo
Villa Floridiana – Museo Duca di Martina
-
Domenica 16 novembre 2025, ore 11:30
Opening: Domenico Fabozzi, flauto
Concerto Italiano
Duo Salvatore Lombardi & Piero Viti, flauto e chitarra
Concerto gratuito incluso nel biglietto del museo
Certosa di San Martino – Refettorio
-
Domenica 30 novembre 2025, ore 11:30
Opening: Emanuele Squillace, chitarra
Cantar d’Amore
La Parthenope Cordes Ensemble
-
Maria Sirignano (soprano/voce recitante), Orsola Russo (mezzosoprano)
-
Giuseppe Russo (oboe), Vincenzo Frappola (chitarra), Vincenzo Santangelo (violoncello)
Concerto gratuito incluso nel biglietto del museo
-
ℹ️ INFO & CONTATTI
+39 349 6352376 / +39 349 7673055
associazionedefalla@gmail.com
Programma dettagliato:
Canva – Sito ufficiale del festival
Associazione Musicisti Manuel de Falla
ℹ️ Note su biglietti e agevolazioni
-
Concerti nei musei: gratuiti con il biglietto d’ingresso al museo
-
Ridotto a €2 per i giovani tra 18 e 25 anni
-
Ingresso gratuito per minori di 18 anni e categorie esenti secondo la normativa vigente