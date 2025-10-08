Vomero Music Festival 2025 a Napoli prosegue fino al 30 novembre 2025

Orlando Battipaglia
vomero music festival

Dopo il grande successo del concerto inaugurale con Luigi Di Nunzio (sax) e Pietro Condorelli (chitarra), il Vomero Music Festival prosegue con un evento imperdibile 9 ottobre 2025, al Chiostro San Francesco alle ore 20.00:

“Flamenco de Concierto”, uno spettacolo intenso ed emozionante che vede protagonista il maestro Juan Lorenzo, interprete d’eccezione dello stile del grande Paco de Lucía e dei leggendari Ramon Montoya, Sabicas, Niño Ricardo e Mario Escudero.

Un viaggio musicale attraverso i temi più rappresentativi del flamenco tradizionale e della cultura popolare andalusa, arricchito dalla presenza scenica della danzatrice Anita Sinel, che ne firma le coreografie.

Ingresso: €10 + consumazione obbligatoria
Biglietti disponibili la sera del concerto o in prevendita.

Per informazioni e prenotazioni:

+39 3496352376 – 3497673055

PROGRAMMA COMPLETO

CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO

  • Giovedì 9 ottobre 2025, ore 20:00
    Flamenco de Concierto
    Juan Lorenzo & Anita Sinel Duo – chitarra, ballo e nacchere
    Ingresso €10 + consumazione obbligatoria

  • Giovedì 23 ottobre 2025, ore 20:00
    Música y Baile de Tango
    Koinè Guitar Duo (Antonio Malinconico, Alessandro Petrosino)
    Vincenzo Caiazzo & Oxana Matskevich, ballerini
    Ingresso €10 + consumazione obbligatoria

  • Giovedì 6 novembre 2025, ore 20:00
    Napoli in Tango
    Koinè Napoli Quartet: Monica Pinto (voce), Enzo Grimaldi (fisarmonica), Alessandro Petrosino (chitarra e arrangiamenti), Michele Del Canto (contrabbasso)
    Ingresso €10 + consumazione obbligatoria

CHIESA DEL SACRO CUORE – SALESIANI VOMERO

  • Venerdì 21 novembre 2025, ore 20:00
    Tra Sacro e Profano nel Settecento
    Opening: Vincenzo Folmi, chitarra
    Ensemble Le Musiche da Camera – strumenti d’epoca

    • Francesco Divito (soprano), Rosa Montano (mezzosoprano)

    • Egidio Mastrominico (violino di concerto), Giuseppe Grieco (violino barocco)

    • Renata Cataldi (flauto traversiere), Leonardo Massa (violoncello barocco), Debora Capitanio (clavicembalo)
      Ingresso libero

MUSEI NAZIONALI DEL VOMERO

Castel Sant’Elmo – Museo Novecento a Napoli

  • Domenica 9 novembre 2025, ore 11:30
    Opening: Massimiliano Petrella, chitarra
    Duo Inspirations
    Giovanni Masi & Lucio Matarazzo, Guitar Duo
    Concerto gratuito incluso nel biglietto del museo

Villa Floridiana – Museo Duca di Martina

  • Domenica 16 novembre 2025, ore 11:30
    Opening: Domenico Fabozzi, flauto
    Concerto Italiano
    Duo Salvatore Lombardi & Piero Viti, flauto e chitarra
    Concerto gratuito incluso nel biglietto del museo

Certosa di San Martino – Refettorio

  • Domenica 30 novembre 2025, ore 11:30
    Opening: Emanuele Squillace, chitarra
    Cantar d’Amore
    La Parthenope Cordes Ensemble

    • Maria Sirignano (soprano/voce recitante), Orsola Russo (mezzosoprano)

    • Giuseppe Russo (oboe), Vincenzo Frappola (chitarra), Vincenzo Santangelo (violoncello)
      Concerto gratuito incluso nel biglietto del museo

ℹ️ INFO & CONTATTI

+39 349 6352376 / +39 349 7673055
associazionedefalla@gmail.com

Programma dettagliato:
Canva – Sito ufficiale del festival
Associazione Musicisti Manuel de Falla

ℹ️ Note su biglietti e agevolazioni

  • Concerti nei musei: gratuiti con il biglietto d’ingresso al museo

  • Ridotto a €2 per i giovani tra 18 e 25 anni

  • Ingresso gratuito per minori di 18 anni e categorie esenti secondo la normativa vigente