“Voglio vederti danzare”, il concerto omaggio a Franco Battiato in scena al teatro Acacia di Napoli il 4 febbraio

“VOGLIO VEDERTI DANZARE”

Il concerto omaggio a Franco Battiato

Martedì 4 febbraio 2025 ore 21

Teatro Acacia – Napoli

Via Raffaele Tarantino, 10

Un percorso musicale emozionante tra i brani e la filosofia di Battiato, con un cast d’eccezione e l’orchestra ROMA SINFONIETTA.

Brani iconici come “L’Era del cinghiale bianco” e “Prospettiva Nevskij” accompagneranno il pubblico attraverso temi letterari, filosofici e spirituali.

Arriva a Napoli “Voglio vederti danzare”, il tour omaggio a Franco Battiato. Un concerto, ideato per celebrare il leggendario artista siciliano, che andrà in scena in esclusiva per la Campania, martedì 4 febbraio al Teatro Acacia (Via Raffaele Tarantino, 10 Napoli). Sarà un percorso musicale emozionante tra i brani e la filosofia dell’indiscusso e indimenticabile Maestro della musica contemporanea italiana, con un cast d’eccezione e l’orchestra Roma Sinfonietta.

Dopo un’anteprima al Teatro Olimpico di Roma il 3 dicembre, il tour “Voglio vederti danzare” – prodotto da Menti Associate in collaborazione con Good Vibrations Entertainment – prenderà il via il 2 febbraio 2025 dal teatro Politeama Rossetti di Trieste per proseguire il 3 febbraio a Mestre, al Teatro Toniolo, il 4 febbraio a Napoli al Teatro Acacia, il 6 al Politeama di Genova, il 7 a Milano al Teatro Dal Verme, il 2 marzo all’Auditorium Santa Chiara a Trento, il 3 al Palariviera a San Benedetto del Tronto, il 4 ad Ancona al Teatro delle Muse, il 5 al Teatro Nuovo di Ferrara, il 6 a Piacenza al Teatro Politeama per concludersi il 7 marzo ad Assisi al Teatro Lyrick.

Sul palco, accanto alla band formata da Simone Temporali alle tastiere, Antonello Pacioni e Leonardo Guelpa alle chitarre, Glauco Fantini al basso e Mario Luciani alla batteria, le voci del frontman David Cuppari, musicista e cantante siciliano, e di Giorgia Zaccagni, la rinomata Orchestra d’archi di Roma Sinfonietta diretta da Giovanni Cernicchiaro che ha curato gli arrangiamenti insieme a Simone Temporali. La direzione artistica è di Rossana Raguseo.

La carriera di Franco Battiato può essere vista come un viaggio continuo e in evoluzione, che attraversa fasi di sperimentazione, pop colto, mistica, classica e spirituale, dimostrando la sua capacità unica di reinventarsi senza mai perdere la sua essenza di artista visionario e ricercatore. E così, “Voglio vederti danzare” condurrà lo spettatore attraverso un coinvolgente percorso musicale attraverso le sue varie stagioni: dalla svolta eclettica dell’Era del cinghiale bianco ai riferimenti letterari di Prospettiva Nevskij, dalla riflessione sulla vita, la spiritualità e la trascendenza, il metodo Gurdjieff per la ricerca del proprio Centro di gravità permanente, ai Dervisci Rotanti immortalati nei versi di Voglio vederti danzare e molto altro. Uno spettacolo emotivamente e spiritualmente suggestivo, in cui i tre aspetti fondamentali della natura umana, lo Spirito, l’Amore e l’Anima, si fonderanno tra note e parole.

I biglietti per assistere allo spettacolo di Napoli, organizzato da Veragency in collaborazione con Bertilive, sono già disponibili in prevendita su Ticketone, Go2 e presso il botteghino del teatro Acacia.

Per informazioni e contati: Veragency, tel.335 5235134 – info@veragency.com