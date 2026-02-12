Vo’ on the Folks 2026: Namritha Nori e Sarita Schena in concerto a Brendola (VI) il 21 febbraio

Il viaggio musicale di Vo’ on the Folks continua. Sabato 21 febbraio 2026, la Sala della Comunità di Brendola (Vicenza) ospiterà il secondo appuntamento della XXX edizione del festival diretto da Paolo Sgevano. Dopo il successo del debutto, la rassegna celebra il suo trentennale con un doppio concerto al femminile che vedrà protagoniste le voci di Namritha Nori e Sarita Schena.

Un incontro tra culture che condurrà idealmente il pubblico dall’Asia al Sud America, tra sonorità etno-jazz, tradizioni sefardite e la passione del tango.

Il programma della serata: Asia e Sud America a confronto

Namritha Nori: “Traces and Roots”

Ad aprire la serata alle ore 21:00 sarà la songwriter italo-indiana Namritha Nori. Accompagnata da Evaggelos Merkouris (oud) e Alvise Seggi (violoncello), l’artista presenterà il suo ultimo album “Traces and Roots”. La sua proposta è una raffinata sintesi tra musica classica occidentale, influenze ebraico-sefardite e ritmi mediorientali.

Sarita Schena: I “Sud del Mondo” e il Tango

La seconda parte della serata vedrà protagonista la cantante e attrice italo-argentina Sarita Schena. Insieme a Giuseppe De Trizio (chitarra classica) e Claudio Carboni (sax soprano), Sarita proporrà un omaggio ai grandi autori latini di origine italiana (come Piazzolla e D’Arienzo) e alle icone sudamericane come Chavela Vargas, in un racconto intenso fatto di musica e memoria storica.

Info, Biglietti e Prenotazioni

Il festival, organizzato dalla Sala della Comunità di Vo’ di Brendola e Frame Evolution, si conferma un punto di riferimento per la world music in Veneto.