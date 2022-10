“Vivo”, il nuovo singolo di Wel Dan

Wel Dan torna sulle scene con “Vivo”, il suo nuovo singolo disponibile dal 30 settembre su tutte le piattaforme di streaming.

“Vivo” arriva dopo quasi un anno di stop dell’artista che dopo il precedente singolo “Nella Media” decide di dare una svolta positiva alla sua storia.

“Vivo” infatti è un pezzo che nella sua schiettezza sa comunicare in modo per nulla banale quella voglia condivisa di sentirsi vivi nonostante sovrastrutture e meccaniche auto imposte.

Il brano ci porta dentro il mondo dell’artista che si trova ad aver a che fare con un nemico che solo capendolo ed accettandolo fino in fondo riuscirà davvero a sconfiggere, perché quella persona è proprio lui. O per meglio dire, quella parte di se celata in ognuno di noi, che ti guarda davanti lo specchio attraverso i tuoi occhi e che conscio o inconscio ti traghetta verso l’auto sabotaggio. Tutto sommato però Wel Dan nel ritornello canta “Vivo anche senza di te”.

Link streaming: https://open.spotify.com/album/1Y6plQFBt298PSKZtK70HI

Credits:

Testo e Musica: Daniele Bellofatto

Produzione: Daniele Bellofatto

Mix & Master: Andrea Allocca (Kate Academy Studio)

Etichetta: autoproduzione

Biografia:

Wel Dan, pseudonimo di Daniele Bellofatto, è un cantautore pontino classe 94’ cresciuto ad Aprilia, città di provincia vicino Roma. È qui che comincia la sua esperienza musicale passando dallo studio del pianoforte in tenera età alla scoperta della chitarra acustica in adolescenza con cui, ispirato da grandi cantautori italiani come De Andrè, Dalla e il più recente Silvestri, inizierà a scrivere i suoi primi pezzi.

Nel 2018 publica il suo primo singolo “Stronza” che ottiene il favore del pubblico sia online che durante l’attività Live nella zona dell’agro pontino.

Nel 2019 si trasferisce stabilmente a Roma e publica il suo disco d’esordio “Comunque Vada”, auto-prodotto insieme alla band che l’ha seguito finora dal vivo. A settembre 2022 esce il singolo “Vivo”, primo tassello di un progetto strutturato che proseguirà anche durante l’anno seguente.

Genere:

Indie-pop/Indie-rock/Songwriter

web links:

Instagram: https://www.instagram.com/thatsweldan

Facebook: https://www.facebook.com/WelDanMusic

Spotify: https://open.spotify.com/artist/6dsYsrSJqsFYc1YDW70OgF

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYRWOLHl_7a4b3ctZPiCvPQ

Info: dani.bello23@gmail.com