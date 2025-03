VIVIR! | Il nuovo singolo di Diego Moreno featuring Raúl Lavié

Il nuovo singolo disponibile dal 21 Marzo (Primavera Europea)

su tutte le piattaforme digitali

La Primavera 2025 sarà la stagione che vedrà l’uscita del nuovo singolo di Diego Lemmi Moreno (Diego Moreno).

L’artista italo-argentino, appena rientrato dal suo Tour Sudamericano, che lo ha visto protagonista nel formidabile Teatro Colón della città di Mar del Plata, ha prodotto un mini EP con 2 brani: “Torna a Surriento” [Special Tango Version] e “VIVIR”.

“El Moreno” prosegue la serie di duetti eccellenti, iniziati con il progetto dedicato a Fred Bongusto, solo per citarne alcuni: Fabio Concato, Tony Esposito, Paolo Fresu, Enzo Gragnaniello e Peppino di Capri.

Questa volta l’ospite in questione è il Maestroa voce di Buenos Aires” – 87 anni e quasi 70 di carriera – rappresentante eccelso della Musica Argentina, voce e amico del sommo Astor Piazzolla, con il quale ha condiviso varie tournée in giro per il Mondo:



Lavié: cantante e attore; protagonista assoluto della Cultura Argentina, sarà l’interprete, insieme a Diego Moreno di VIVIR, non una “semplice” canzone, bensì un vero e proprio inno alla Vita e al suo valore:

“… l’unico rimedio che conosco è VIVERE! (VIVIR!)” Un messaggio di speranza che augura una nuova Primavera per il Mondo, in questi tempi a dir poco bui, questo è l’intento di Lavié e di Moreno.

La produzione di questo EP è stata realizzata tra l’Italia (Napoli) e l’Argentina (Mar del Plata), nel Midi-Groove Studio e nell’HomeTown Studio di Nacho Subiros.

Gli arrangiamenti di VIVIR sono stati curati da Diego Moreno e Giorgio Savarese; accompagnati da Davide Ferrante alla batteria e percussioni, Corrado Calignano al basso e Jorge Zavarius alla fisarmonica.

Il progetto discografico “Lavié/Moreno – TangoScugnizzo”, sarà il preludio di una serie di concerti che durante la prossima estate li vedrà protagonisti sui palcoscenici europei.

Diego Moreno ci dice a riguardo: “Raúl Lavié è l’eccellenza del Tango Argentino, e non solo … ho il privilegio di essergli Amico da un po’ di anni, nel 2013 abbiamo premiato lui e la sua Arte/Carriera a Roma … quest’estate a Mar del Plata (la mia amata città) ci siamo nuovamente incontrati e tra “un caffè” ed un “alfajor de dulce de leche”, abbiamo deciso di produrre questo EP … la grandezza di questo Artista non risiede solo nella sua magnifica e inconfondibile voce, ma soprattutto nel suo essere una persona eccezionale e per bene, non finirò mai di ringraziarlo per aver accettato il mio invito … Gracias Querido Raúl … Grazie Maestro!!!”



FOR INFO / LIVE:

info@diegomoreno.net

http://www.diegomoreno.net/

https://www.facebook.com/DiegoMorenoOfficial/

https://www.youtube.com/c/DiegoMorenoOfficial

https://www.instagram.com/diegomorenofficial/

https://twitter.com/D_MorenOfficial