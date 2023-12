“Viva La Vita Viva L’Amore” è il nuovo singolo di Gabylo

Fuori da venerdì 22 dicembre per TRB Rec di Prato il nuovo singolo di Mauro Fuggetta, in arte GABYLO. Dopo l’ultimo singolo uscito lo scorso ottobre, il cantautore ligure torna sul finire del 2023 con “Viva la vita viva l’amore”, un brano dalle tinte allegre e spensierate, con influenze cantautorali ma indiscutibilmente pop. Un nuovo capitolo musicale che anticipa un album che vedrà la luce nel mese di gennaio.

Scopri il brano su Spotify

BIO

Mauro Fuggetta, nome d’arte GABYLO, è nato a Sestri Levante, in provincia di Genova. Figlio degli anni ’60, è cantautore e interprete di matrice rock, suonando per decenni generi musicali come new wave, hard rock, heavy metal, ma anche pop, dance e musica leggera. Gabylo ha fatto parte di numerosi gruppi nel corso della sua carriera, partecipando anche a tour e concorsi musicali. In questo panorama musicale piuttosto affollato, le sue ispirazioni si sono rivolte più recentemente a una musica più leggera, con l’inizio del suo progetto solista.

Instagram

Facebook

YouTube

Spotify