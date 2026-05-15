“Vita” di Lama: un impatto sonoro diretto e senza compromessi

“Vita” di Lama (Marco Labbate) si presenta come un brano che non cerca scorciatoie, ma entra subito nel vivo con un’identità sonora ben definita. Il riff iniziale di chitarra costruisce una base solida su cui si sviluppa un percorso musicale che alterna tensione e aperture melodiche con una buona coerenza interna. L’ascolto restituisce una sensazione di urgenza reale, come se il pezzo fosse stato davvero scritto di getto, senza troppi filtri. Questo elemento contribuisce a dare autenticità all’intero progetto artistico. Il testo si muove su coordinate chiare, evitando metafore troppo elaborate e scegliendo invece un linguaggio diretto, quasi tagliente. La frase che richiama il bisogno di “ripartire qui da noi” rappresenta uno dei punti più riusciti, perché sintetizza bene il contrasto tra disillusione e speranza. Dal punto di vista musicale, la struttura mantiene un buon equilibrio tra strofe tese e ritornelli più aperti, senza mai perdere il filo emotivo. In alcuni passaggi si percepisce una certa vicinanza a un certo rock italiano contemporaneo, ma senza risultare derivativo. L’interpretazione vocale segue la linea del brano con coerenza, privilegiando l’espressività rispetto alla perfezione tecnica. Questo approccio funziona, perché rende il pezzo più credibile. Nel complesso, “Vita” è un brano che colpisce per immediatezza e per la capacità di trasformare una tensione interiore in un linguaggio musicale riconoscibile. Non cerca di piacere a tutti, e proprio per questo riesce a lasciare un segno.