Violet Blend nuovo singolo “Among All These Fools”

La band Violet Blend (alt-metal) accusata di omicidio nel nuovo singolo e video “Among All These Fools”

Guarda il nuovo video “Among All These Fools” su YouTube e ascolta il singolo su Spotify, Apple Music, Pandora, Amazon Music, Tidal, Deezer qui

Il nuovo album Demons uscirà il 1° Aprile 2022. Prodotto da Alessandro Del Vecchio (Quiet Riot, LA Guns, Nanowar of Steel). Pre-ordina / Pre-salva l’album qui

La band alternative metal italiana Violet Blend torna con un nuovo videoclip per “Among All These Fools”, secondo singolo estratto dall’album Demons, in uscita il 1° Aprile 2022. Il videoclip è diretto da Angelo Mura. Scoprilo qui.

“Non esiste luogo più incerto e difficile da capire di una scena del crimine” spiega la cantante e compositrice Giada Celeste Chelli. “Il brano cerca di riflettere questo sentimento di insicurezza e di indeterminatezza, ma tenta anche di instillare un senso di speranza e di rinascita che – per me – può scaturire dalla musica. Soltanto la musica, con la sua prorompente forza vitale, può alleviare e guarire le ferite dell’anima; in questo senso il brano è un’invocazione, una preghiera alla musica per chiederle di accettarci, di avvolgerci col suo potere, di ispirarci e farci ascendere al suo paradiso. La musica diventa l’unico Dio in cui credere e l’unica musa che può salvarci.

Il batterista Michel Agostini aggiunge, “Il video è stato girato al Cellai Boutique Hotel 4*S a Firenze e rappresenta una scena del crimine. Giada è la vittima del caso ed i primi sospettati siamo Ferruccio ed io, le persone cui ha vissuto gli ultimi istanti della sua vita. Durante le riprese, alcuni clienti dell’Hotel erano sinceramente preoccupati della situazione, pensavano fosse una vera scena del crimine. Alcuni hanno chiesto all’attore che interpretava il detective cosa fosse successo e altri hanno scattato foto del set.”

Demons contiene tredici ritratti musicali evocativi e gloriosi che personificano bellezza, dolore, passione e rabbia. L’album si propone di esplorare e di indagare l’animo umano, investigandone le ambizioni e le contraddizioni. Il disco è stato prodotto da Alessandro Del Vecchio (Quiet Riot, LA Guns, Nanowar of Steel). Demons verrà pubblicato in tutto il mondo per Eclipse Records il 1° Aprile 2022. I singoli estratti dall’album includono il potente debutto “Rock DJ”, che dipinge il primordiale senso di gioia e di libertà che la musica trasmette, disponibile su YouTube qui. Il singolo in uscita, “Among All These Fools”, grida e implora la musica di elevarsi a guida e salvezza contro i “fools”, persone malvagie che tentano di ostacolare e impedire il raggiungimento dei propri obiettivi. Il terzo singolo, “Need”, ritrae una situazione di grande incertezza in cui è necessario decidere se lasciare la vecchia vita per la nuova. L’ultimo singolo, “La Donna Mobile”, è una rielaborazione rock e fa parte di un’importante campagna sociale di sensibilizzazione contro la discriminazione e la violenza di genere, con AIDOS – Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo ed il Comune di Firenze (IT). Nel complesso, Demons è un disco emozionante con qualcosa per tutti, dalla voce superlativa fino ai colpi ritmici che sembrano riecheggiare il vero battito del mondo. Preparatevi ad un autentico viaggio nel rock!

Per maggiori informazioni sui Violet Blend, seguili su Facebook, Twitter, Instagram, or Eclipse Records, e ascoltali su Spotify, Apple Music, Pandora, Amazon Music, Tidal, or Deezer.

Violet Blend discografia

Demons (LP) – 2022

White Mask (LP) – 2018

Violet Blend line up

Giada Celeste Chelli (vocals, piano), Daniele Cristellon (guitar), Ferruccio Baroni (bass), Michel Agostini (drums)