Vinicio Simonetti pubblica “Come Surround”, il nuovo singolo

Pubblicato “Come Surround”, il nono singolo dell’album GEMINI di Vinicio Simonetti.

Il brano nasce con un obiettivo preciso: pulire e rilassare. Non è una canzone che vuole emozionare a tutti i costi, ma qualcosa di più semplice e più necessario: un suono che si mette in mezzo tra te e il rumore del giorno, e lo ammorbidisce.

Il tema centrale è il distacco dall’aspettativa. Quella pressione silenziosa che si accumula quando si ha sempre la sensazione di dover fare di più, di dover correre verso qualcosa, di non potersi permettere di fermarsi.



“Come Surround” non risolve quella sensazione, ma per qualche minuto la mette in pausa. Invita chi ascolta a togliersi l’ansia di arrivare, a smettere di misurare il tempo in base a quello che ancora manca.

Il suono del brano riflette esattamente questa intenzione: avvolgente, mai invadente.

Una produzione pensata per accompagnare i momenti in cui si ha bisogno di staccare davvero: la mattina presto, il tragitto in metro, i dieci minuti prima di dormire.

Quei piccoli spazi della giornata in cui ci si può concedere di non essere da nessuna parte in particolare.

La canzone arriva in un momento in cui la musica che sa prendersi cura di chi ascolta è sempre più cercata e apprezzata.

Non un semplice brano, ma un piccolo strumento di benessere quotidiano, da tenere a portata di mano nei momenti in cui ce n’è più bisogno.

Con questo singolo, Vinicio Simonetti conferma una scrittura attenta ai dettagli emotivi quotidiani, capace di trasformare sensazioni comuni in musica immediata e riconoscibile.

“Come Surround” è disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’8 maggio 2026.



Ascoltalo ora: https://orcd.co/comesurroundvs



BIO VINICIO SIMONETTI



Cantautore originario di Ascoli Piceno nato sotto il segno dei Gemelli nel 1990.

Organizzatore del Distrarte Festival e fondatore della On Air Booking ed On Air Press, rispettivamente agenzia di Booking ed ufficio stampa.

Oltre 300 date all’attivo con la rockband Distretto13, con cui ha calcato grandi palchi con la partecipazione di Ricky Portera e in apertura a Dj Ringo di Virgin Radio.



Oltre 50 le date da one man band dal 2023 ad oggi, tutto in live looping, con il suo progetto solista.



Primo Premio Originalità alla X° edizione del CislianerFest.

Secondo Classificato categoria solista alla X° edizione del CislianerFest.

Finalista Premio Virtù e Conoscenza al Sasinae Festival di Porto Cesareo.



Tra le nuove proposte emergenti per il MEI nel 2024 e 2025.Ospite al TedX a Ripatransone come cantautore sperimentale al Festival del Dono.

DISCOGRAFIA

All’attivo un album di 7 tracce in inglese chiamato “S.N.A.G.G.” uscito nel 2019 recensito su Rock.it e Rumore Magazine come una delle voci più interessanti del panorama indipendente.

Nel 2020 realizza un E.P. di 5 tracce dal titolo “Dynamite”.



Entrambi i lavori sono musicalmente caratterizzati da un sound grunge e da un ritmo funky, con soluzioni a volte inaspettatamente pop.

Nel 2022, il secondo album, con virata sul tema spirituale.

“MESSI AL MONDO” 10 tracce dalle sfumature rock/ folk è concept album intriso di emozioni e riferimenti alla ciclicità della nostra esistenza:

La ricerca del ricordo di ciò che siamo, i sincronismi delle circostanze, e la magia dei dejavù.

Nel 2024 inizia a testare dal vivo il terzo album “Gemini” e seleziona le tracce che coinvolgono più dal vivo.

Nell’ottobre 2025 iniziano ad uscire, con cadenza mensile, le 10 tracce di GEMINI.

L’album è stato registrato completamente dal vivo, tutto in live looping, con l’utilizzo di una chitarra acustica, drum machines, vocoder e fx in post produzione direttamente dalla Boss RC-600.



Gemini è anche il nome del tour, caratterizzato da un’attenta ricerca alle frequenze utilizzate nella composizione e una riproduzione live orchestrale, in stile one man band.



GEMINI – L’ALBUM



10 tracce per far collassare la realtà quantistica più libera di un album



Nell’esperimento noto come “Double Slit Experiment” una particella singola di fotone viene sparata contro una lastra con due fenditure, e il suo comportamento cambia se viene osservata.

Quando la si guarda sceglie da quale fenditura passare ed impatta sulla superficie oltre la lastra in un unico punto.

Quando non viene osservata, passa contemporaneamente in entrambe le fenditure, e si comporta come moltitudine, impattando sulla superficie in numerosissimi punti, creando l’interference pattern.



L’esperimento di Gemini è analogo, passare inosservato ed aprirsi alle infinite possibilità.

I brani non sono convenzionali, non hanno struttura, non hanno senso direbbero alcuni.

Non creano pathos, non c’è rispetto della forma canzone.



L’album sarà interamente disponibile dal 5 giugno 2026.