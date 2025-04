Vinicio Capossela in concerto a Lanusei (Nu) il 3 agosto 2025

Vinicio Capossela in concerto il 3 agosto 2025 nell’area spettacoli dell’ex Istituto Salesiano a Lanusei (NU) con il progetto “Sirene. Richiami, Emergenze e Affioramenti”: un viaggio artistico e concettuale firmato da uno dei cantautori più originali e poliedrici della scena italiana.

Classe 1965, Capossela presenta così il cuore del suo nuovo spettacolo:

«Siano esse esseri mitologici o strumenti acustici, le sirene rappresentano sempre un richiamo, un segnale d’emergenza. Reali o fantastiche, custodiscono nel loro corpo una natura duplice e ambigua: creature degli abissi e della luce, del silenzio e del canto, dell’istinto dionisiaco e della bellezza apollinea. Sono la personificazione dell’ambivalenza dell’emergenza, intesa al tempo stesso come pericolo e come emersione, come dannazione e salvezza, come seduzione e redenzione.»

In un mondo scosso da guerre, riarmi, sopraffazioni e crescenti ingiustizie sociali, secondo Capossela l’Occidente sembra aver perso la rotta, in procinto di inabissarsi in un destino oscuro e accelerato.

“Sirene” nasce proprio dalla volontà di ascoltare questi segnali, interpretarli e affrontarli con lo sguardo lucido, attraversando le profondità delle crisi contemporanee per poter, infine, tornare a galla e ritrovare luce e respiro.

Un percorso mosso dalla speranza che a ogni immersione possa seguire un’affiorante rinascita. E dalla convinzione che, in un momento condiviso come un concerto, la bellezza e la giustizia, unite nel canto, possano indicarci la via per tornare a riveder le stelle.

Anticipato dalla canzone Voodoo Mambo, lo scorso ottobre è uscito Sciusten Feste N.1965, che racchiude quindici canzoni tra inediti, riscritture, rivisitazioni e reinterpretazioni di standard per le feste.

Ascolta il brano Voodoo Mambo

I biglietti per il concerto di Vinicio Capossela il 3 agosto a Lanusei si possono acquistare sul circuito BoxOffice Sardegna: un posto in poltronissima costa 32 euro, in poltrona 30 euro comprensivi dei diritti di prevendita.

Per informazioni 070657428.