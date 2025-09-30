Vincent Peirani torna con il nuovo album “Living Being IV: Time Reflections”

Esce venerdì 26 settembre il nuovo album del grande fisarmonicista e compositore francese Vincent Peirani Living Being IV: Time Reflections (https://save-it.cc/act/living-being-iv-time-reflections), pubblicato dall’etichetta ACT Music.

Visionario artista acclamato a livello internazionale per aver rinnovato completamente il linguaggio della fisarmonica nel jazz, nella musica classica e nelle tradizioni musicali globali, Peirani ha una carriera di collaborazioni con grandi musicisti come Denis Colin, François Jeanneau, Youn Sun Nah, Émile Parisien, Michel Portal, Louis Sclavis e Michael Wollny; numerosi premi tra cui Victoires du Jazz – Revelation (2014), Artista dell’anno (2015), Album dell’anno per Living Being II (2019), Concerto dell’anno con Les Égarés (2024) – oltre a diversi ECHO Jazz Awards in Germania e il titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (2016); lunghe tournée su importanti palchi internazionali tra cui, in Italia, i festival Umbria Jazz, JazzMi, Roma Jazz Festival.

Per il nuovo album, una visionaria suite che supera i confini di genere che nasce come riflessione sul tempo e sulle trasformazioni umane, Peirani torna alla guida di un eccezionale quintetto, il Living Being Quintet formato con i suoi storici compagni: il sassofonista Émile Parisien, il tastierista Tony Paeleman, il bassista Julien Herné e il batterista Yoann Serra.

Peirani racconta: “L’album è un invito ad abbracciare la complessità del tempo e a trovare equilibrio nel cambiamento.”

Il nuovo lavoro discografico continua la serie Living Being, che ha ricevuto numerosi elogi dalla critica. Quattro i singoli che hanno anticipato la sua uscita: Physical attraction https://save-it.cc/act/physical-attraction (live video: https://www.youtube.com/watch?v=A3o-DoqDVeM), Le Cabinet des Énigmes https://save-it.cc/act/le-cabinet-des-enigmes, Nach E Vlado https://save-it.cc/act/nach-e-vlado, Better Days https://save-it.cc/act/better-days.

I brani

L’album mette in luce il tocco architettonico di Peirani, il suo amore per il contrasto e il collage, e la sua audace capacità di mescolare generi, caratteristiche distintive della serie Living Being.

LE CABINET DES ÉNIGMES

Le Cabinet des Énigmes si basa su un tema melodico semplice, che nasconde però una profondità sfuggente. L’accompagnamento sottile e ripetitivo funge da base ipnotica sulla quale la melodia si sviluppa e si trasforma. Il brano gioca sul contrasto tra l’apparente semplicità e una ricchezza interiore che invita all’esplorazione. Ogni nota o variazione aggiunge una sfumatura misteriosa, rendendo l’insieme tanto intrigante quanto affascinante.

L.L

L.L. è un omaggio al chitarrista beninese Lionel Loueke, noto per una musica raffinata e potente allo stesso tempo. Questo brano in due parti illustra proprio questa dualità: la prima, dolce e introspettiva, si basa su un lento e arioso valzer, evocando l’eleganza e la sottigliezza di Loueke; la seconda parte, più vivace e ritmica, esplode in un’energia elettrica con cambi metrici e un’intensità quasi rock. Il brano mette in luce la libertà musicale e i contrasti che caratterizzano l’universo di Loueke.

PHYSICAL ATTRACTION

Primo singolo del disco, il brano esplora il tempo attraverso trasformazioni culturali e identitarie, celebrando al contempo la libertà del movimento e la forza delle idee in evoluzione. É stato composto pensando al celebre e omonimo debut album di Madonna del 1983. Si apre con un ritmo incisivo, quasi viscerale, che evoca movimento ed espressione corporea. Le linee melodiche si sviluppano tra eleganza e provocazione, riflettendo la tensione tra tradizione e modernità.

CLESSIDRA

Clessidra esplora la dualità del tempo: da un lato, il suo scorrere lineare e inesorabile, simboleggiato dalla sabbia della clessidra; dall’altro, la sua dimensione più soggettiva, fatta di ritmi interiori e momenti sospesi. Il brano gioca con le texture sonore, mescolando elementi organici a sorprese inaspettate. Riflette una ricerca di equilibrio, un momento di riflessione nel flusso costante del tempo.

BETTER DAYS

Better Days è nato da un momento sospeso, durante il periodo di confinamento legato al Covid, dopo tre settimane di totale fermo musicale. Un momento, fragile e intenso al tempo stesso, che ha dato origine a un’improvvisazione spontanea, registrata fortuitamente.

Il brano comunica emozione pura, tra malinconia, speranza e liberazione.

É una testimonianza personale di un momento preciso, sia uno sguardo verso il futuro: un silenzioso augurio per giorni migliori, per un mondo capace di rialzarsi dalle proprie ferite. Questo brano costituisce naturalmente il secondo movimento di Time Reflections, una suite musicale in cui passato, presente e futuro si rispondono a vicenda, e in cui la musica diventa memoria, speranza e desiderio allo stesso tempo.

INNER PULSE

Inner Pulse esplora ciò che definisco “pulsazione interiore”, l’energia che ci muove tra momenti di calma e di agitazione. Il brano è costruito come una narrazione: inizia teso, poi si ammorbidisce, per esplodere in passaggi veloci e intensi. I ritmi si intrecciano ed evolvono, alternando virtuosismo e contemplazione, trasmettendo tutta la ricchezza delle emozioni umane. Ogni sezione riflette una fase vitale o un respiro, tra stabilità e caos.

NACH E VLADO

Nach e Vlado (La danza di Vlado) trae ispirazione dalle canzoni popolari balcaniche, in particolare dalla Macedonia, pur incorporando influenze moderne. Questo brano festoso si apre con un assolo di batteria che costruisce una tensione crescente, prima di immergersi in una danza ritmica e travolgente. Ritmi dispari, tipici dei Balcani, si fondono con elementi di blues, Cajun, jungle e persino drum & bass, creando una fusione ricca e dinamica. Fisarmonica e sassofono dialogano tra loro, intrecciando tradizione e modernità e celebrando il ritmo in tutte le sue forme.

BREMAIN SUITE

Il termine Bremain nasce nel Regno Unito ai tempi della Brexit, come contrazione tra Britain e Remain. Simboleggiava il desiderio di restare, di non recidere i legami.

Per me, Bremain Suite traduce esattamente ciò che volevo fare musicalmente: collegare epoche, intrecciare diversi tipi di musica, rifiutare confini fissi tra generi o generazioni.

Ho scelto di intersecare tre brani che mi accompagnano da tempo, ciascuno con un registro e un’energia differente: Under Pressure di David Bowie & Queen, Glory Box dei Portishead, I Want You (She’s So Heavy) dei Beatles.

Piuttosto che proporre una sequenza classica, Peirani ha cercato di creare un tessuto vivo tra queste opere. I temi si incontrano e si infiltrano a vicenda, fino a confondere i punti di riferimento. Si passa da una tensione ritmica urgente a una sensualità sospesa, fino a un’ipnosi primordiale.

Bremain Suite è un rifiuto delle separazioni artificiali: è un dialogo tra decenni, estetiche e tensioni, un gesto di apertura, un attraversamento della memoria collettiva per inventare nuovi percorsi. L’intento di Peirani è guidare l’ascoltatore da un’emozione all’altra, senza sapere davvero dove finisca un brano e inizi l’altro.

Bremain Suite incarna questo gusto per il passaggio, la mescolanza e la confusione, fedele al suo modo di concepire la musica: libero, poroso e profondamente vivo.

PHANTOM RESONANZ

Phantom Resonanz rende omaggio a due mondi musicali: la ricchezza polifonica della musica barocca, in particolare di Cipriano de Rore, e l’approccio contemporaneo e introspettivo del pianista tedesco Michael Wollny.

Il brano, dall’estetica corale, fonde armonie rinascimentali con texture moderne, evocando spiritualità e introspezione. La fisarmonica assume un ruolo centrale, richiamando sia l’organo sia il respiro umano, creando un dialogo tra sacro e contemporaneo. L’opera esplora le risonanze tra epoche e generi, riflettendo il modo in cui il tempo trasforma e connette.

Track-list

Le Cabinet des Énigmes L. Physical Attraction Clessidra Better Days Inner Pulse Nach E Vlado Bremain Suite “Under Pressure” (David Bowie & Queen) “Glory Box” (Portishead) “I Want You (She’s So Heavy)” (The Beatles) Phantom Resonanz

Tour dates:

Sep 23, 2025 – Jazz Festival / Colmar / France

Oct 18, 2025 – Château Rouge / Anemasse / France

Oct 26, 2025 – Enjoy Jazz / Heidelberg / Germany

Nov 06, 2025 – Jazz Festival / Lugo / Spain

Nov 07, 2025 – Nica / Hamburg / Germany

Nov 08, 2025 – Trans4jazz / Ravensburg / Germany

Nov 10, 2025 – Jazztival / Elmau / Germany

Nov 12 & 13, 2025 – Bird’s Eye / Basel / Switzerland

Nov 14, 2025 – Jazztage / Dortmund / Germany

Nov 15, 2025 – Jazz Festival / Leverkusen / Germany

Jan 21, 2026 – La Cigale / Paris / France

Jan 23, 2026 – BIX / Stuttgart / Germany

Jan 29, 2026 – Théâtre / Sens / France

Feb 06, 2026 – Doubletime / Hameln / Germany

Feb 07, 2026 – Jazzclub / Minden / Germany

Feb 08, 2026 – Gretchen / Berlin / Germany

Feb 10, 2026 – La Soufflerie / Rezé / France

Feb 21, 2026 – Bergson / Munich / Germany

Feb 24, 2026 – Moods / Zurich / Switzerland

Feb 25, 2026 – Bee-Flat / Bern / Switzerland

Feb 26, 2026 – El Molino / Barcelona / Spain

Feb 27, 2026 – Echterjazz / Echternach / Luxembourg

Feb 28, 2026 – Piacenza/ Italy

Ascolta l’album: https://save-it.cc/act/living-being-iv-time-reflections

Bremain Suite video: https://www.youtube.com/watch?v=iaayBC42iSY

Live: https://www.youtube.com/watch?v=A3o-DoqDVeM

https://vincent-peirani.com/en/

Ufficio Stampa (Italy): info@fiorenzagherardi.com tel. +39.328.1743236

Management: Amelie Salembier – www.molpe-music.com