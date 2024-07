Village Celimontana: eventi dal 15 al 21 luglio (GREG, Dixie Flyer Passengers, Pamela Lacerenza, Emanuele Urso, Max Paiella, Roberta Vaudo)

VILLAGE CELIMONTANA 2024

Più di 100 concerti a ingresso gratuito

Concerti dal 15 al 21 luglio nella suggestiva cornice di Villa Celimontana

Il Festival Village Celimontana è ad ingresso libero.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso

Pubblico biennale Estate Romana 2023-2024 curato dal Dipartimento Attività

Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

Ingresso libero

LUNEDI’ 15 LUGLIO

GREG OGNI LUNEDAY – 22:00

NOCHE FLAMENCA

Tutti i lunedì sul palcoscenico di Village Celimontana l’appuntamento è con Greg, musicista, comico, attore e artista poliedrico, imprevedibile e geniale che ogni volta andrà in scena con uno show diverso. Questa volta la notte insieme a Greg si tingerà di note spagnoleggianti grazie a “Noche Flamenca”.

Line-up

Mariano Menzella, guitarra e cante

Sergio Varcasia, guitarra

Dario Carbonelli, cajon

Baile

Dario Carbonelli, Sonia Germani, Michela Mancini, Monica Zullo

MARTEDI’ 16 LUGLIO

SWING SWING SWING

Lezione di ballo “Primi Passi” a cura della scuola SWING’O’ROMA – ore 21:00

DIXIE FLYER PASSENGERS – ore 22:00

Prima e dopo il concerto Selezioni Musicali cura di DJ ARPAD

“L’appuntamento del martedì al Village Celimontana è con Swing Swing Swing: una serata vintage all’insegna della musica SWING. Prima del concerto la scuola di ballo SWING’O’ROMA utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo gratuita.

Live dalle 22:00 i DIXIE FLYER PASSENGERS: Il nome ricorda un treno, il Dixie Flyer, che nei primi anni del ‘900, attraversava gli Stati Uniti, da Chicago alla Florida toccando le città che più sono state significative nella storia del Jazz. Come in un viaggio, il gruppo ripropone il repertorio tradizionale Jazz e Blues dei primi anni del ‘900 soffermandosi sui brani degli anni ’20 interpretati dalle grandi blueswomen quali Bessie Smith, Sippie Wallace, Victoria Spivey.

Line-up

Cecilia Panichelli: voce

Lorenzo Soriano: tromba

Daniele Corvasce: banjo

Alessandro Cicchirillo: sousaphono

Mariano Gatta: batteria

MERCOLEDI 17 LUGLIO

FLOWING CHORDS – ore 22:00

Flowing Chords è un progetto corale nato inizialmente tra alcuni studenti del Saint Louis College of Music sotto la direzione del M° Margherita Flore. Il repertorio spazia tra vari generi, dal cantaurato al pop contemporaneo passando per l’R&B, con rivisitazioni originali di brani cover proposti in chiave moderna e dinamica, ma anche brani inediti composti da alcuni membri del coro. L’organico comprende circa 35 elementi: soprani, mezzosoprani, contralti, tenori, bassi e una sezione ritmica vocale di beat box. Il coro ha partecipato a diverse manifestazioni musicali, tra le quali il Caffeina Jazz Festival di Viterbo, in collaborazione con il Saint Louis College of Music alla Festa di Roma presso il Lungotevere San Gallo insieme ad artisti di fama internazionale, ecc.

GIOVEDI’ 18 LUGLIO

PAMELA LACERENZA E LE DIVE DI BROADWAY – ore 22:00

Un viaggio musicale per accendere nuovamente i riflettori sulla meravigliosa Broadway di qualche anno fa… Quella delle dive! La voce che ci condurrà in queste atmosfere è quella di Pamela Lacerenza, in arte Gigì: una voce unica, piena di talento e carisma, uniti per far vibrare ed emozionare il pubblico che l’ascolta. Gigì rappresenta un’artista completa, “come quelle di una volta”: una cantante che balla ed intrattiene il pubblico, effervescente ed ironica ma allo stesso tempo magnetica, con tanta voglia di riportare alla luce e ad un pubblico più giovane , un repertorio retrò ancora oggi tutto da scoprire.

Line-up

Pamela Lacerenza, voce

Vincenzo Meloccaro, sax

Stefano Napoli, contrabbasso

Emiliano Begni, piano

Alessio Renzopaoli, batteria

VENERDI’ 19 LUGLIO

EMANUELE URSO ‘THE KING OF SWING’ 7ET – ore 22:00

Il repertorio è quello dell’Era dello Swing (Stati Uniti anni ’40), dei piccoli complessi di musicisti bianchi che fecero letteralmente impazzire gli Stati Uniti in quegli anni e successivamente il mondo intero. Un occhio di riguardo sarà dato soprattutto al “re dello swing” per eccellenza: Benny Goodman e ai suoi grandi classici. Clarinetto, voce, vibrafono, pianoforte, chitarra, contrabbasso, batteria

SABATO 20 LUGLIO

MAX PAIELLA FEAT MARK HANNA BAND – ORE 22:00

Max Paiella accompagnato dalla Mark Hanna Band ci trasporterà in una serata di classici del rock dai Led Zeppelin ai Rolling Stones. Lasciatevi trasportare!

DOMENICA 21 LUGLIO

BRUNCH STORIA E MUSICA

GIANMARCO GIANNETTI RACCONTA AMY WINEHOUSE – ore 13:00

Gianmarco Giannetti ci narrerà magistralmente le avventure musicali e non di uno dei talenti più cristallini della musica degli ultimi anni. Una vita travagliata e interrotta troppo presto, ma che ha lasciato a noi e alle generazioni future la musica di un’artista fuori dal comune!

DOMENICA 21 LUGLIO

BEVO SOLO ROCK’N ROLL

Lezione di ballo “Primi Passi” a cura della scuola

ROCK AROUND THE SWING – ore 21:00

ROBERTA VAUDO & THE BLUE WHISTLES – ore 22:00

L’appuntamento della domenica al Village Celimontana è con Bevo Solo Rock’n’Roll: una serata vintage all’insegna della musica degli anni ’50. Prima del concerto la scuola di ballo ROCK AROUND THE SWING utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo gratuita.

Live ROBERTA VAUDO & THE BLUE WHISTLES: “Roberta Vaudo & The Blue Whistles” è un progetto che ha saputo conquistare col proprio sound la scena musicale capitolina. L’obiettivo della band è quello di reinterpretare le grandi voci del Rhythm & Blues anni ’50, tra cui le celebri Ruth Brown, LaVerne Baker, Varetta Dillard ed Etta James. Il repertorio prevede anche incursioni in generi musicali dello stesso periodo, spaziando dal boogie woogie al rock and roll. La band nasce nel 2014 da un’idea di Roberta Vaudo, cantante poliedrica che accoglie nella sua carriera musicale un repertorio vasto che passa dallo Swing al Blues nelle sue espressioni più diverse.