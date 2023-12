“Vigilance” di Demiurgo, Secondo Singolo da “7 Virtues for a Wandering Spirit”

Demiurgo è un progetto di musica elettronica strumentale ispirato a generi narrativi fantastici con soluzioni compositive armoniche e ritmiche originali e progressive.

Iniziato a fine anni ‘90 e attivo sulla scena indie fino ai primi anni 2000 la produzione musicale è ripresa nel 2021 presentando un sound e uno stile visuale rinnovato con il singolo “Here Ends the Year of Empty Cities” e l’album “Holographic Ghost Stories”, di ispirazione cyberpunk, seguito da altri brani di ambientazione dark.

Il nuovo EP in uscita a gennaio 2024 “7 Virtues for a Wandering Spirit” è un’evoluzione verso musiche più riflessive e meno strutturate, caratterizzate da un forte contrasto tra oscurità e luce.

Presentazione di “Vigilance” e “Vigilance remix” di DJ Kenneth A:

Demiurgo annuncia il rilascio di “Vigilance”, il secondo singolo estratto dal suo prossimo EP “7 Virtues for a Wandering Spirit”. Questo brano ricco di energia e atmosfera, che fonde sequenze di synth analogici e pattern ritmici intensi, fa seguito al primo singolo, “Clairvoyance”. “Vigilance” è un viaggio sonoro che esplora il tema dell’EP: la storia di uno spirito che, intrappolato tra vita e morte, cerca di equilibrare la propria natura oscura con l’acquisizione di virtù salvifiche. Ogni traccia dell’EP rappresenta una di queste virtù in un percorso di crescita spirituale. Per questo “Vigilance” nella sua forma strumentale elettronica, che richiama in alcuni tratti artisti come Trentemøller, Lorn o i Boards of Canada, si pone come una narrazione sonora che invita gli ascoltatori a un percorso di introspezione e scoperta.

Il singolo è disponibile per lo streaming dall’11 Dicembre 2023, insieme a un remix di DJ Kenneth A, che unisce una potente impostazione drum and bass ad uno stile cinematico del tutto singolare e sorprendente.

L’EP “7 Virtues for a Wandering Spirit” sarà rilasciato in gennaio anche in una speciale edizione ultra-limitata in vinile, già disponibile in prevendita.

Link per lo streaming: https://open.spotify.com/intl-it/album/2i2ElI63p8JfhBwXU3A0C3

Altri links:

Bandcamp: https://demiurgoproject.bandcamp.com/album/7-virtues-for-a-wandering-spirit

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7LhlINDOiHdd0ADbt7tADy

Apple music: https://music.apple.com/gb/artist/demiurgo/1543566920

Altre piattaforme: https://li.sten.to/vigilance

Web links:

Official website: https://www.demiurgo.it

Facebook: https://www.facebook.com/DemiurgoProject

Twitter: https://twitter.com/DemiurgoMusic

Instagram: https://www.instagram.com/demiurgo_it/

YouTube: https://www.youtube.com/@demiurgoproject

Altri link artista: https://linktr.ee/demiurgo

Vigilance

Nome artista: Demiurgo

Composta e prodotta da: Paolo Di Pierdomenico

Genere: Electronic (Dark Ambient / IDM / Electronica)

Vigilance (DJ Kenneth A remix)

Remixed and produced by Andy Mayers

Genere: Electronic (Drum and Bass / Cinematic)

Artwork: Paolo di Pierdomenico, basata su una incisione di R. Schiaminossi.

Label: autoproduzione