“Vieni con me” è il nuovo singolo di Wladimiro D’Arco

É disponibile da venerdì 21 febbraio 2025 su tutte le piattaforme digitali “Vieni con me” (e in distribuzione digitale Believe Music Italy), il nuovo singolo di Wladimiro D’Arco, scritto per i ragazzi della associazione ANFFASS. Ragazzi con disabilità. Nello specifico, in questo caso, Wladimiro immagina un ragazzo che non è in grado di parlare con il padre per motivi di salute e che vorrebbe dirgli tutte quelle cose. Il ragazzo dice: “…la vita e il futuro sono incerti per tutti, dove ti porterà non lo posso sapere, ma se vuoi, posso accompagnarti“.

In questi giorni di sovraesposizione musicale, Wladimiro D’Arco ci regala timidamente un brano di cantautorato rock commuovente e incredibilmente sentito dall’autore: un messaggio importante da assorbire sotto la pelle, lasciandosi trasportare dalle note catartiche di “Vieni con me“.

Sarà dura, per entrambi, però so che sei forte. Tanto più forte di quello che credi.

E perfetti noi, non l’ho detto mai, non mi importa nemmeno, perchè so che siamo speciali, io e te insieme.

Se solo potessi farti comprendere come sento i suoni, la musica, come vedo il mondo.

Se solo ti lasciassi accompagnare dal mio sorriso, vergine, puro, semplice, tra i passi dei tuoi giorni.

Vedresti che bella questa sera e che luce meravigliosa hanno i tuoi occhi.

Ti direi vieni con me, perchè lo so, le bollette, le giornate storte e le difficoltà, e guarda me, che ne ho ancora di più senza di te, vieni con me a capire il senso della vita, l’amore. A sentire, che caldo c’è nel mio cuore.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/wladimiro-vieni-con-me

Wladimiro D’Arco, testo e musica

Luigi Desiderio Rossi, arrangiamento, armonizzazioni, correzioni e orchestrazioni

Angelo Scogno, registrazione e missaggi

Marco Cicchitti, produzione

Hanno suonato:

Wladimiro D’Arco (voce)

Luigi Desiderio Rossi (chitarra acustica ed elettrica)

Lorenzo Tucci (batteria)

Max Ionata (sassofono)

Fabrizio Fabiano (basso elettrico)

Luca Flocco (chitarra elettrica, solo, cori)

Federica De Angelis (cori)

Stefano Pasquarelli (batteria di supporto durante le prove)

BIO:

Wladimiro D’Arco è un cantautore abruzzese, classe 1979.

Sono nato nel bellissimo Abruzzo, in un paesino nell’entroterra, che poi, entroterra è relativo, la bellezza del posto è proprio questa, che l’entroterra è sul mare. Come dicevo, sono nato il 1979, 26 giugno, martedì. Alla musica mi sono avvicinato per sbaglio o per necessità, quello che mi ha sempre affascinato, è lo scrivere. Ho cominciato con le parole e, come vedete, sono ancora qui che le uso.

Scrivevo di tutto, a dodici anni, scrivevo di tutto e su tutto, su qualsiasi cosa mi dava una sensazione. Per caso, un mio amico, di nome Davide, lesse un mio testo, prese la chitarra e ne fece una canzone. In quel momento, è stato li che ho capito che avrei scritto canzoni. Ho cominciato con il basso elettrico, passando poi alla chitarra, per esigenze armoniche, così si dice, giusto?

Mai stato un cantante, nè un musicista, solo un cantautore, uno che scrive canzoni e che ha qualcosa da dire o meglio, che canta quello che ha da dire. In questo percorso sono stato supportato e soprattutto affiancato dal maestro, il grande Luigi Desiderio Rossi, detto Gino.

A quel tempo, a diciassette anni, il 1996, realizzai il mio primo concerto su un palco, il teatro comunale Antonio Di Iorio, con una band di amici la DECORATION BAND. Band che si sciolse, un po’ perché si aveva gusti diversi, un po’ perché si cresce, un po’ perché la vita va dove vuole lei.

Continuo con le canzoni. Nel 2000, finalmente riesco a registrare in studio qualche brano e ne viene fuori il primo, “NON CORRERE” che rimane lì, nello scaffale, con la copertina pronta e mai stampata, disco che ad oggi, non avrei inciso allora, ma solo dopo una certa maturità.

“NON CORRERE” vede tra i musicisti, Nicola Angelucci, Renato Gattone, Pierpaolo Tolloso, Francesco Cicchitti e Luigi Desiderio Rossi (da qui nominato GINO). Registrato al Micio Maos Studio di Domenico Pulsinelli. Il tempo va avanti, cambiano i musicisti, tranne Gino, che è sempre lì. Presenza insostituibile. Partecipo a vari concorsi tra cui mi ritrovo alle semifinali di castrocaro. Scrivo un brano a quattro mani con Gino, di cui è autore della musica, intitolato “ILLOGICA SERA”, portato a Sanremo Giovani dal Duo Lucada. Luca Flocco ed Ada Flocco, purtroppo fermato alle semifinali.

Finalmente viene pubblicato poi il videoclip del mio nuovo brano “TI CAPITA MAI”. Il video è girato e montato da Giuseppe Marino. Coprotagonista oltre a me ed Aurora, come già detto, il chitarrista Giuseppe Cicks Cicchitti. Brano che diventerà il singolo del disco “RACCONTAMI”, che verrà presentato il 20 Gennaio del 2019 – Lo trovate ora su tutti gli store digitali.