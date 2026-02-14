VICENZA JAZZ 2026 dedicato a MILES DAVIS (dal 15 al 25 maggio)

La XXX edizione di Vicenza Jazz – Dalle trombe di Gerico al Divino Miles –, rende omaggio a Miles Davis “un artista che ha saputo innovare continuamente e portare il jazz (e la musica tutta) dentro la contemporaneità. Miles ha cambiato le sorti del genere almeno cinque volte: dalla rivoluzione del bebop al relax del cool jazz, dalla classicità dell’hard bop all’innovazione del modal playing, fino all’eresia della fusion” afferma il direttore artistico Riccardo Brazzale.

E aggiunge: “Non potrà che essere un’edizione speciale, con una grande attenzione allo strumento di Miles: la tromba”.

Fiato alle trombe, dunque, a partire dalla presenza centrale dei tre trombettisti italiani più noti a livello internazionale: Paolo Fresu, Enrico Rava e Fabrizio Bosso.

CALENDARIO:

15 maggio – Anteprima New Conversations – Vicenza Jazz 2026

ore 21 – Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Makaya McCraven Quartet.

16 maggio – ore 21 – Teatro Olimpico

Barbara Hannigan & Bertrand Chamayou

Jumalattaret di John Zorn per soprano e pianoforte

Musiche di Olivier Messiaen e Alexandr Scrjabin – (Prima italiana).

17 maggio – dalle ore 21 – Teatro Olimpico.

Mary Halvorson Quartet – Canis Major

Uri Caine – Piano solo (Prima italiana)

18 maggio – ore 21 – Teatro Comunale – Sala Maggiore

Billy Cobham Band – (Prima italiana)

19 maggio – ore 21 – Teatro Comunale – Sala Maggiore

Joshua Redman Quartet

20 maggio – ore 21 – Teatro Comunale – Sala Maggiore

Israel Galván & Michael Leonhart – New Sketches of Spain

21 maggio – ore 21 – Teatro Comunale – Sala Maggiore

Paolo Fresu Quintet – Ascensore per il patibolo

Produzione Vicenza Jazz 2026

22 maggio – Teatro Comunale – Sala del Ridotto – – ore 21 Isaiah Collier Quartet – Lakecia Benjamin Quartet – ore 24 – Cimitero Maggiore – Savina Yannatou – Water Songs (Prime italiane)

23 maggio – dalle ore 21 Teatro Comunale – Sala del Ridotto

– Roberto Ottaviano & Robert Luft

– Pietro Tonolo Quartet

24 maggio – Abbazia di Sant’Agostino

– al sorgere del sole – Dimitri Espinoza – A Love Supreme – ore 21 – Teatro Comunale – Sala Maggiore

Neapolis Mantra (con l’étoile Emanuela Bianchini ed Enzo Gragnaniello)

25 maggio – ore 21 | Teatro Comunale – Sala Maggiore

– Enrico Rava Fearless Five

– Fabrizio Bosso Quartet

