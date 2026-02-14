VICENZA JAZZ 2026 dedicato a MILES DAVIS (dal 15 al 25 maggio)

La XXX edizione di Vicenza Jazz – Dalle trombe di Gerico al Divino Miles –, rende omaggio a Miles Davis “un artista che ha saputo innovare continuamente e portare il jazz (e la musica tutta) dentro la contemporaneità. Miles ha cambiato le sorti del genere almeno cinque volte: dalla rivoluzione del bebop al relax del cool jazz, dalla classicità dell’hard bop all’innovazione del modal playing, fino all’eresia della fusion” afferma il direttore artistico Riccardo Brazzale.
E aggiunge: “Non potrà che essere un’edizione speciale, con una grande attenzione allo strumento di Miles: la tromba”.
Fiato alle trombe, dunque, a partire dalla presenza centrale dei tre trombettisti italiani più noti a livello internazionale: Paolo Fresu, Enrico Rava e Fabrizio Bosso.
CALENDARIO:
15 maggio – Anteprima New Conversations – Vicenza Jazz 2026
ore 21 – Teatro Comunale – Sala del Ridotto
Makaya McCraven Quartet.
16 maggio – ore 21 – Teatro Olimpico
Barbara Hannigan & Bertrand Chamayou
Jumalattaret di John Zorn per soprano e pianoforte
Musiche di Olivier Messiaen e Alexandr Scrjabin – (Prima italiana).
17 maggio – dalle ore 21 – Teatro Olimpico.
Mary Halvorson Quartet – Canis Major
Uri Caine – Piano solo (Prima italiana)
18 maggio – ore 21 – Teatro Comunale – Sala Maggiore
Billy Cobham Band – (Prima italiana)
19 maggio – ore 21 – Teatro Comunale – Sala Maggiore
Joshua Redman Quartet
20 maggio – ore 21 – Teatro Comunale – Sala Maggiore
Israel Galván & Michael Leonhart – New Sketches of Spain
21 maggio – ore 21 – Teatro Comunale – Sala Maggiore
Paolo Fresu Quintet – Ascensore per il patibolo
Produzione Vicenza Jazz 2026
22 maggio – Teatro Comunale – Sala del Ridotto – – ore 21 Isaiah Collier Quartet – Lakecia Benjamin Quartet – ore 24 – Cimitero Maggiore – Savina Yannatou – Water Songs (Prime italiane)
23 maggio – dalle ore 21 Teatro Comunale – Sala del Ridotto
– Roberto Ottaviano & Robert Luft
– Pietro Tonolo Quartet
24 maggio – Abbazia di Sant’Agostino
– al sorgere del sole – Dimitri Espinoza – A Love Supreme – ore 21 – Teatro Comunale – Sala Maggiore
Neapolis Mantra (con l’étoile Emanuela Bianchini ed Enzo Gragnaniello)
25 maggio – ore 21 | Teatro Comunale – Sala Maggiore
– Enrico Rava Fearless Five
– Fabrizio Bosso Quartet
INFO & PREVENDITE
Biglietteria Teatro Comunale
tel. 0444 324442 – biglietteria@tcv.it
Online
www.tcvi.it – www.vicenzajazz.org