VICENZA JAZZ 2026 dedicato a MILES DAVIS (dal 15 al 25 maggio)

di
Orlando Battipaglia
-
vicenza jazz

La XXX edizione di Vicenza Jazz – Dalle trombe di Gerico al Divino Miles –, rende omaggio a Miles Davis “un artista che ha saputo innovare continuamente e portare il jazz (e la musica tutta) dentro la contemporaneità. Miles ha cambiato le sorti del genere almeno cinque volte: dalla rivoluzione del bebop al relax del cool jazz, dalla classicità dell’hard bop all’innovazione del modal playing, fino all’eresia della fusion” afferma il direttore artistico Riccardo Brazzale.

E aggiunge: “Non potrà che essere un’edizione speciale, con una grande attenzione allo strumento di Miles: la tromba”.

Fiato alle trombe, dunque, a partire dalla presenza centrale dei tre trombettisti italiani più noti a livello internazionale: Paolo Fresu, Enrico Rava e Fabrizio Bosso.

CALENDARIO:

15 maggio – Anteprima New Conversations – Vicenza Jazz 2026
ore 21 –  Teatro Comunale – Sala del Ridotto
Makaya McCraven Quartet.

16 maggio – ore 21 – Teatro Olimpico
Barbara Hannigan & Bertrand Chamayou
Jumalattaret di John Zorn per soprano e pianoforte
Musiche di Olivier Messiaen e Alexandr Scrjabin – (Prima italiana).

17 maggiodalle ore 21 Teatro Olimpico.
Mary Halvorson Quartet – Canis Major
Uri Caine – Piano solo (Prima italiana)

18 maggioore 21 – Teatro Comunale – Sala Maggiore
Billy Cobham Band  – (Prima italiana)

19 maggio – ore 21 – Teatro Comunale – Sala Maggiore
Joshua Redman Quartet

20 maggioore 21 –  Teatro Comunale – Sala Maggiore
Israel Galván & Michael Leonhart – New Sketches of Spain

21 maggioore 21 – Teatro Comunale – Sala Maggiore
Paolo Fresu Quintet – Ascensore per il patibolo
Produzione Vicenza Jazz 2026

22 maggio – Teatro Comunale – Sala del Ridotto –                                                            – ore 21 Isaiah Collier Quartet – Lakecia Benjamin Quartet                                          – ore 24 – Cimitero Maggiore – Savina Yannatou – Water Songs  (Prime italiane)

23 maggio – dalle ore 21 Teatro Comunale – Sala del Ridotto
 – Roberto Ottaviano & Robert Luft
 – Pietro Tonolo Quartet

24 maggio  – Abbazia di Sant’Agostino
  – al sorgere del sole – Dimitri Espinoza – A Love Supreme                                              – ore 21  – Teatro Comunale – Sala Maggiore
    Neapolis Mantra (con l’étoile Emanuela Bianchini ed Enzo Gragnaniello)

25 maggio – ore 21 | Teatro Comunale – Sala Maggiore
 – Enrico Rava Fearless Five
 – Fabrizio Bosso Quartet

INFO & PREVENDITE

Biglietteria Teatro Comunale
tel. 0444 324442 – biglietteria@tcv.it
Online
www.tcvi.it – www.vicenzajazz.org