VICENZA JAZZ 2025 concerti dal vivo fino al 25 maggio

È in corso la XXIX edizione di New Conversations – Vicenza Jazz, diretta da Riccardo Brazzale: giornate di musica e appuntamenti speciali tra i luoghi più suggestivi della città. Il programma si snoda infatti tra il Teatro Olimpico – il teatro coperto più antico del mondo, ultima opera progettata da Andrea Palladio e patrimonio dell’umanità UNESCO – il Teatro Comunale, la Basilica Palladiana, Palazzo Chiericati (sede del Museo Civico), la Chiesa di Santa Corona e il Cimitero Maggiore. A questi si aggiungono cinema, librerie, caffè e negozi che ospiteranno le performance dei giovani artisti emergenti.

Il visual di quest’anno è firmato da Joey Guidone, artista e illustratore di fama internazionale, grazie alla collaborazione con Illustri Festival. Le sue opere sono apparse su testate come il New York Times e Nature.

Tra prime assolute, produzioni originali, progetti speciali e concerti diffusi nel tessuto urbano, il festival si conferma un crocevia tra tradizione e innovazione, tra i grandi nomi della scena internazionale e le nuove promesse del jazz. Il titolo scelto per questa edizione è: “Elogio dell’errore”.

“Il jazz, più di ogni altra musica, è un linguaggio: un modo di comunicare basato sull’improvvisazione. Per questo è una musica imperfetta, come lo è la vita quotidiana. Ma proprio l’errore, se ben gestito, può diventare occasione di creatività. E questo accadrà a maggio, a Vicenza, con musiciste e musicisti da tutto il mondo” – Riccardo Brazzale, direttore artistico.

Tra gli ospiti internazionali che si esibiranno ci sono:

Tigran Hamasyan , pianista armeno di fama mondiale, in un trio capace di fondere jazz e tradizioni musicali delle sue origini.

Il trio del sudafricano Nduduzu Makhathini , che intreccia spiritualità e radici africane.

Il trombettista americano Ralph Alessi , in unica data italiana con il trio completato da Marc Ducret (chitarra) e Jim Black (batteria).

Il pianista Shai Maestro in un’intera serata dedicata al piano solo, seguito dal virtuoso Sullivan Fortner , fresco vincitore del Grammy.

Il chitarrista Marc Ribot, in doppia versione: solo e in duo con Ava Mendoza, chitarrista boliviana attiva sulla scena di Brooklyn.

Mendoza sarà anche tra i protagonisti del grande progetto speciale di questa edizione:

“In The Name of Rosa Parks”, a vent’anni dalla sua scomparsa e a settant’anni dal gesto che cambiò la storia dei diritti civili in America.

Il progetto vedrà protagonista il polistrumentista e poeta William Parker con la formazione Circular Pyramid, insieme a Hamid Drake (batteria), Ava Mendoza e con la partecipazione speciale dell’attrice Celeste Dalla Porta, voce narrante.

Grande spazio anche ai musicisti italiani, con artisti di generazioni diverse:

La nuova Lydian New Call, diretta da Riccardo Brazzale, evoluzione della storica Lydian Sound Orchestra con una line-up giovane e innovativa.

Il maestro Franco D’Andrea, in trio con Gabriele Evangelista (contrabbasso) e Roberto Gatto (batteria).

Il pianista Alessandro Lanzoni in quartetto con il sassofonista Francesco Cafiso.

Il duo Flo (cantautrice e attrice) e Enrico Zanisi (pianista), con il loro viaggio musicale tra jazz e suggestioni da tutto il mondo.

Eventi in programma:

18 maggio – ore 21 | Teatro Olimpico – Solo piano night

Shai Maestro

Sullivan Fortner

19 maggio – ore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Lydian New Call

Nduduzo Makhathini Trio

20 maggio – ore 18 | Teatro Comunale – Palcoscenico Maggiore

Semifinale Olimpico Jazz Contest

ore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Marc Ribot

Marc Ribot & Ava Mendoza Improvisations

a seguire finale Olimpico Jazz Contest

21 maggio – ore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

William Parker Circular Pyramid feat. Hamid Drake & Ava Mendoza con Celeste Dalla Porta In the name of Rosa Parks



22 maggio – ore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Franco D’Andrea Trio feat. Gabriele Evangelista & Roberto Gatto

Alessandro Lanzoni Trio feat. Francesco Cafiso Reverse Motion

23 maggio – ore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Tigran Hamasyan Trio The Bird of a Thousand Voices

in collaborazione con Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico

ore 24 | Cimitero Maggiore – Flo & Enrico Zanisi “Anda” Canzoni di fuga e meraviglia

24 maggio – ore 21 | Teatro Comunale – Sala Maggiore

Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier & Eric Harland First Meeting

25 maggio – ore 6.00 | Parco del Museo del Risorgimento e della Resistenza

Naomi Berrill

Informazioni e prevendite:

www.tcvi.it

www.vicenzajazz.org