“Via” è il nuovo EP di Desìo

É disponibile da venerdì 30 maggio 2025 per Piuma Dischi, il nuovo EP di Desìo, cantautore classe 2003 – cresciuto in una famiglia amante della musica, si è avvicinato presto al pianoforte e alla batteria, sviluppando una passione che lo ha portato a intraprendere la carriera musicale.

“Via”, questo il titolo disco, è un nuovo è importante capitolo di un viaggio interiore, un percorso che attraversa sette canzoni nate in un grande momento buio. Un giorno tutto sembra andare per il meglio, e quello dopo, improvvisamente, crolla ogni certezza. Paure, ansie e dubbi diventano compagni di viaggio inevitabili. Come si supera un periodo del genere? Non esiste una risposta semplice, ma una possibilità è mettersi in movimento: viaggiare, cambiare prospettiva, liberare la mente da tutto ciò che la opprime. “Via” è proprio questo: la ricerca di un’uscita, di una strada nuova, anche quando sembra impossibile trovarla.

Ogni brano rappresenta una tappa diversa di questo percorso, tra momenti di profondo smarrimento e barlumi di speranza. Non è un cammino lineare: ci sono passi avanti, cadute, ripartenze. Ma alla fine resta l’idea che, nonostante tutto, una via d’uscita esiste sempre. Bisogna solo avere il coraggio di cercarla.

SCOPRI IL BRANO: https://orcd.co/via_desio



BIO:

Samuele, in arte Desìo, nasce nel 2003 in provincia di Varese. Cresciuto in una famiglia amante della musica, si avvicina presto al pianoforte e alla batteria, proseguendo poi gli studi in conservatorio. Con il tempo sente il bisogno di scrivere per esplorare sé stesso: la musica diventa così il mezzo con cui un animo introverso riesce ad aprirsi e comunicare in modo autentico e sincero. Ad agosto 2024 ha pubblicato il suo EP d’esordio, “Un Giorno di Pioggia“, distribuito da Piuma Dischi e The Orchard, e interamente prodotto con Jurijgami.

Il 30 maggio 2025, sempre per Piuma Dischi, uscirà “Via“, il nuovo EP: si tratta di un lavoro intimo e profondamente cantautorale, composto da sette brani scritti di getto. Il disco dà voce alle paure, alle fragilità e alle ansie più profonde dell’artista, nate durante un periodo particolarmente buio e complesso della sua vita. Al centro del racconto c’è la città di Cracovia, che fa da sfondo emotivo a un viaggio introspettivo e sincero. Via è un progetto che unisce una scrittura viscerale a una produzione delicata (confermando nuovamente la collaborazione con Jurijgami), con l’obiettivo di trasformare la vulnerabilità in valore e invitando ad abbracciarla senza paura e con consapevolezza.