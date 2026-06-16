Vger presenta The Hits 2 From Ethnical World, un album che fa vibrare l’intero pianeta

Con questo secondo album di HITS, e dopo le atmosfere festive di HITS 1, Vger esplora il lato oscuro di racconti e leggende, così come i momenti bui vissuti dai popoli che hanno dato vita a musica potente o a nuove correnti musicali che sono al contempo uno sfogo e un’affermazione della diversità.
Vger è un brillante compositore francese che da diversi anni è all’avanguardia della musica elettronica e new age.
La sua musica è fortemente influenzata da diverse culture etniche di tutto il mondo, il che la rende unica nel suo genere. Nel corso della sua carriera, Vger ha prodotto album davvero originali e creativi.
Prendendo ispirazione dal rapporto tra immagini e musica, Vger ha creato quello che promette di essere un album eccezionale.
La sua visione è semplice ma profonda: tutta la musica nasce da immagini e ogni suono racconta un’immagine che vuole che l’ascoltatore immagini.
TRACKLIST
1) In The Heart Of Africa
2) The Aztlan Aztec Rose
3) Australian Bushrangers
4) Detroit Ghetto Blaster
5) Detroit Underground Park
6) Kali Maa Dark Dance
7) Mystical Barong And Rangda From Bali
8) Native Americans At The Hollywood Bowl
Link Web:
https://vger-music.com/
https://open.spotify.com/intl-fr/artist/1xq3HjVn5Rj1xyJs0m7N2d
https://music.apple.com/fr/artist/vger/94697516
https://www.deezer.com/en/artist/64221812
https://music.amazon.fr/artists/B07R4FY1TG/vger
https://www.youtube.com/channel/UCTCnjOUjpCdHmQNs11pLimQ
https://www.tiktok.com/@vgermusicfrance