Vger presenta The Hits 2 From Ethnical World, un album che fa vibrare l’intero pianeta

Con questo secondo album di HITS, e dopo le atmosfere festive di HITS 1, Vger esplora il lato oscuro di racconti e leggende, così come i momenti bui vissuti dai popoli che hanno dato vita a musica potente o a nuove correnti musicali che sono al contempo uno sfogo e un’affermazione della diversità.

Vger è un brillante compositore francese che da diversi anni è all’avanguardia della musica elettronica e new age.

La sua musica è fortemente influenzata da diverse culture etniche di tutto il mondo, il che la rende unica nel suo genere. Nel corso della sua carriera, Vger ha prodotto album davvero originali e creativi.

Prendendo ispirazione dal rapporto tra immagini e musica, Vger ha creato quello che promette di essere un album eccezionale.

La sua visione è semplice ma profonda: tutta la musica nasce da immagini e ogni suono racconta un’immagine che vuole che l’ascoltatore immagini.