Veth presenta il suo nuovo singolo “Intelligenza artificiale”

VETH con il brano “INTELLIGENZA ARTIFICIALE” esprime il conflitto tra artificiale e autentico attraverso un pop sbarazzino con sfumature folk balcaniche, che riflette sul contrasto tra semplicità e artificiosità.

L’artista osserva con sguardo critico una società sempre più alienata, in cui l’essere umano sembra trasformarsi in uno “zombie” intrappolato in un’illusione di connessione.

Il brano si fa portavoce di un messaggio universale e manifesta la necessità di riscoprire la bellezza della vita reale e delle relazioni autentiche.

Il videoclip, diretto da Dawson Film, traduce visivamente questo conflitto interiore attraverso la seduzione della tecnologia e della comodità digitale.

In conclusione, con il brano “Intelligenza Artificiale”, Veth invita a una scelta consapevole e cioè, spegnere il rumore di fondo della modernità per riappropriarsi del proprio tempo e riscoprire il valore delle emozioni vere.

Video del brano Intelligenza artificiale

Biografia:

Veth, nome d’arte di Elisabetta Borille, nasce e cresce sui Colli Euganei, in provincia di Padova. Fin da bambina dimostra una forte inclinazione per la musica e il canto, avvicinandosi presto allo studio del pianoforte e dell’organetto diatonico. Durante l’adolescenza impara da autodidatta a suonare la chitarra e inizia a comporre i suoi primi brani cantautorali, ottenendo riconoscimenti in diversi concorsi nazionali per la sua vivace personalità artistica.

Oltre alla musica, coltiva una passione per il teatro, collaborando con compagnie del nord e del centro Italia. Il suo percorso spazia tra teatro comico e tragico, teatro-canzone, teatro di ricerca e di strada, sviluppando uno stile personale che fonde elementi di discipline diverse. Performer poliedrica, si esibisce anche come fuochista e trampoliera, alla ricerca della fusione fra le arti.

Attualmente vive e lavora tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Grazie alle sue capacità artistiche e compositive, nel 2023 firma il suo primo contratto con l’agenzia di produzione musicale Time Bomb Music. Il suo primo singolo “Perché lo fai?” è uscito nell’estate 2024.