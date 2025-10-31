VERONICA PARRILLA & CARLO MARIA MANNA QUARTET
Above All
Dodicilune
2025
Il quartetto si muove in una zona franca tra finito e indefinito, alternando momenti di calma concentrata, come nella ballad Her, a esplosioni di energia sempre trattenuta (in Running Down). Giuseppe Gugliotta e Francesco Borrelli forniscono sostegno con un tocco carezzevole che consente ai due protagonisti di “galleggiare” sulle note delle otto composizioni di cui si compone il disco. Nei due standard rivisitati dal quartetto si respira rispetto per la tradizione, sempre filtrata attraverso una lente personale che li rende autentici e contemporanei.
“Above All” parla dell’essenziale, di ciò che resta quando togli tutto il superfluo: non c’è bisogno di grandi armature, è nella semplicità che questo quartetto trova voce, forza e poesia che arriva dritta al cuore senza perdersi in facili effetti. Recupera il senso profondo del jazz come luogo dove le storie possono essere raccontate con occhi socchiusi ma sguardi intensi.
Musicisti:
Veronica Parrilla, vocals
Carlo Maria Manna, piano
Giuseppe Gugliotta, electric bass
Francesco Borrelli, drums
Tracklist:
01. Above All (Carlo Maria Manna)
02. Running Down (Carlo Maria Manna)
03. Close To You (Burt Bacharach)
04. To Get Into The Swing (Carlo Maria Manna)
05. Her (Carlo Maria Manna)
06. No Name (C. M. Manna, V. Parrilla)
07. Infant Eyes (Wayne Shorter)
08. Rain (Please Teach Me Now) (Carlo Maria Manna)
