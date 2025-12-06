VERONICA HOWLE pubblica il nuovo EP “FINESTRE DI CARTA”

Veronica Howle presenta il suo secondo EP “Finestre Di Carta”.

Un lavoro che nasce da un’emotività sottile e tagliente, la stessa che si riflette tanto nei testi quanto nelle architetture armoniche dei brani. Il titolo diventa una metafora perfetta: finestre di carta, fragili al tatto eppure capaci di svelare mondi interiori vastissimi. È da quella soglia che Veronica invita l’ascoltatore a guardare dentro, a lasciarsi attraversare da emozioni vive, sfacciate, luminose e dolorose, come se ogni brano fosse un frammento di sé offerto senza difese.

Veronica Howle (Veronica Sottocornola), cantautrice lecchese, è attiva dal 2017 con un primo EP e diversi singoli in italiano e inglese; si distingue per l’intensità emotiva e per la capacità di trasformare ferite e rinascite in brani dal forte impatto. Ha calcato palchi come il Lecco Pride (2022 e 2023) e ha partecipato due volte al contest Cover Me, arrivando sempre in finale: il riarrangiamento di Radio Nowhere è stato inserito nella compilation ufficiale, classificandosi secondo al Premio Tenco 2023 come “Miglior album collettivo a progetto”.

Nel 2023 completa le registrazioni di questo secondo EP con la produzione artistica di Pietro Foresti. L’artista si esibisce dal vivo in formazione elettrica e acustica (voce e chitarra). Le sue canzoni raccontano solitudini luminose, rinascite e battiti sospesi tra buio e luce.

Line up:

Veronica Sottocornola – voce

Fabio Mariuzzo – chitarra

