“Ventidue” è il nuovo singolo di nudda e chesma

“ventidue” è una ballata indie pop che unisce i mondi artistici di nudda con chesma, dagli stili diversi, ma che hanno saputo incontrarsi nel mondo indie in questo brano che racconta di quanto sia difficile lasciarsi alle spalle una relazione che infondo non sarà mai chiusa del tutto. Con la copertina ispirata al famoso quadro “la persistenza della memoria”, “ventidue” parla della persistenza della memoria che c’è in ognuno di noi quando l’amore della nostra vita finisce, e lascia dietro solo i segni della fine di un qualcosa che per noi non finirà mai.

Scritta da Marta Adducci, Giada Sardu, Rebecca Palazzolo

prod: rebtheprod

Fuori per talentoliquido e takabisha dischi

mix e master roberto proietti cignitti

copertina simone pardi

NUDDA:

nudda nasce a Siena il 2 giugno del 2000. Partecipa a X-Factor 2021 dove raccoglie da subito consensi e apprezzamenti, fino al suo primo singolo “nonusciraidaqui”. É la vincitrice della targa Quirici al Premio Bindi 2022, dov’era tra gli 8 finalisti e la terza classificata al Premio George Brassens 2022. É tra le artiste invitate al primo anniversario di EQUAL Italia di Spotify. Il suo primo album “Vedo il mondo un po’ sfocato” esce a ottobre 2022, ottenendo complessivamente quasi 900.000 ascolti, oltre a numerosi inserimenti editoriali di tutti i suoi singoli. Inizia a novembre 2022, il suo tour in tutta Italia, che conta numerose date fino a estate 2023, e che porta live la sua discografia in band. Dopo i primi tre singoli “morsodelcobra” e “nontichiamerò”, “TUTTALANOTTE”, l’autunno lancerà il suo featuring con la cantautrice chesma venerdì 22 settembre “ventidue”.

https://www.instagram.com/nudda.mp3/

CHESMA:

chesma, classe ’96, “l’artista precedentemente conosciuta come madi“, canta un urban pop dalle venature indie. Dopo “Non so spiegarti questa cosa che“, ventidue è il suo secondo singolo per Takabisha / talentoliquido.

https://www.instagram.com/chesmadi_/