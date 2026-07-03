Venerdì 10 luglio i Not Moving live a Bologna

La storica punk band attiva dal 1981 e formata da Rita Lilith Oberti, Dome La Muerte e Antonio Bacciocchi, arriva così nel capoluogo felsineo per celebrare l’ultimo tour e l’ultimo disco di una carriera che ha superato i 40 anni. L’album “That’s All Folks!” pubblicato da LaPop/La Tempesta sul finire del 2025, è infatti l’atto conclusivo della storia dei Not Moving, una storia che li ha visti calcare i palchi insieme ad artisti del calibro di The Clash, Damned e Iggy and the Stooges.

“That’s All Folks!” è stato concepito come un omaggio alle radici da cui la band è partita: il blues. L’album si sviluppa su quelle coordinate, guardando però anche al punk, Gun Club, Cramps, The X, psichedelia, Rolling Stones, Bo Diddley e si chiude con il testo di “Not Moving” dei DNA di Arto Lindsay, brano tratto da “No New York” da cui la band prese il nome.

Venerdì 10 luglio

Parco della Montagnola – Bologna

Not Moving in concerto per Frida nel Parco

Ore 21:00

Ingresso libero

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Photo: Andrea Amadasi