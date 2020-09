VALENTINA GULLACE QUARTET in concerto il 3 settembre a Cetraro

VALENTINA GULLACE QUARTET

LA MIA STANZA SEGRETA

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE ALLE ORE 21:00

IN CONCERTO PER IL FORTISSIMO CLASSICA FESTIVAL

PRESSO LA COLONIA SAN BENEDETTO, CETRARO

Il 3 settembre VALENTINA GULLACE QUARTET si esibirà in concerto a partire dalle ore 21:00 in occasione della seconda edizione del Fortissimo Classica Festival presso il centro residenziale Colonia San Benedetto in via Suor Crocifissa Militerni, 1 (Cetraro). L’evento è a ingresso gratuito.

È sotto la direzione artistica di Filippo Arlia che il Fortissimo Classica Festival vede quest’anno la sua seconda edizione. Accompagnata da Seby Burgio (pianoforte e arrangiamenti), Daniele Sorrentino (basso e contrabbasso) e Dario Panza (batteria), VALENTINA GULLACE sarà la protagonista della serata del prossimo 3 settembre, esibendosi live nella suggestiva Colonia San Benedetto di Cetraro. Durante l’esibizione, Valentina presenterà i brani contenuti ne “La mia stanza segreta”, suo ultimo progetto discografico full lenght.

L’evento sarà a ingresso gratuito e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di prevenzione anti COVID-19.

Biografia

Cantautrice, attrice, performer di musical, Valentina Gullace inizia la sua carriera nel 2006 debuttando in teatro col ruolo di Maria Maddalena nel Jesus Christ Superstar della Compagnia della Rancia. In pochi anni diventa una delle interpreti italiane di musical più apprezzate ed è fra i protagonisti di spettacoli come: High School Musical, La febbre del sabato sera, Operazione San Gennaro, Aladin, Cabaret, A Bronx tale. Nel 2015 vince l’Oscar italiano del Musical per la sua interpretazione del ruolo di Inga in Frankenstein Junior. Nell’ultima stagione teatrale è nel cast di The Full Monty, in tour in tutta Italia e al Teatro Sistina di Roma. Conduce una trasmissione su Rai Scuola, Easy Genius, ed è uno dei 100 giudici nella prima edizione del programma di Canale 5 All Togheter Now, condotto da Michelle Hunziker. Parallelamente alla carriera teatrale svolge un’intensa attività live nel jazz club di tutta Italia, esibendosi nel repertorio swing e jazz. Il 27 settembre 2019 pubblica il suo primo disco da cantautrice: “La mia stanza segreta” (Filibusta Records), album impreziosito dalla presenza di Fabrizio Bosso alla tromba. Il disco viene presentato dal vivo al Festival Lucca Jazz Donna e alla Casa del Jazz a Roma. L’ultimo singolo “Respirare” è in rotazione radiofonica dal 10 luglio.

Facebook: www.facebook.com/valentinagullaceartista/

Instagram: www.instagram.com/valegullace