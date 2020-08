Valentina Falcone presenta il nuovo singolo “In Fondo Alla Strategia”

Valentina Falcone, Cantautrice Italiana, scrive da quando ha quattordici anni… Da sempre alla ricerca di un’espressione che la renda singolare e totalmente personale, negli anni scopre nuove identità sonore che le permettono di sperimentare molto …vacillando tra molteplici progetti discografici. Premio Della Critica al Festival Dell’Alto Milanese, semifinalista all’Accademia Della Canzone Di San Remo, ha partecipato a molti concorsi canori, Rock Targato Italia (Radio Italia), Brand New Talent (MTV)Phenomenon Music Contest, Festival dei talenti, etc..Molti i consensi da parte di personaggi dello spettacolo ed Enti Artistici. Riceve subito un bel riscontro: un passaggio televisivo su “U zone” (Mediaset italia2), in rotazione radiofonica nelle radio locali italiane del circuito “My Chance” e “Meet’in Radio” (MeetingDegliIndipendenti), secondo posto annuale sul web tv (Uno tv) e Commusik, recensioni giornalistiche su Oca Nera, GengiSkunk, Almax, theRockBlog.net. Valentina Falcone è Premio Speciale al MEI di Faenza (2015). Finita la lunghissima pausa “artistica” per “disintossicarsi” dai progetti Electro Dark sperimentali si sta dedicando alla scrittura di nuovi inediti con uno stravolgimento totale per quanto riguarda immagine e sound. Il 25 Maggio 2020 pubblica il nuovo singolo“In Fondo Alla Strategia”.

https://promotion.lnk.to/p5sDqOgM/

EscapeLabelRecords@gmail.com

https://m.facebook.com/valentinafalconeofficial

https://www.instagram.com/valentinafalconeofficial

https://valentinafalconeofficial.bandcamp.com/track/in-fondo-alla-strategia

https://soundcloud.com/valentina-falcone-945966403?ref=clipboard