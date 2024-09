VALDOBBIADENEJAZZ 2024 dal 13 settembre al 6 ottobre

Dal 13 settembre al 6 ottobre va in scena la sesta edizione del Festival Jazz di Valdobbiadene

Sabato 13 settembre prenderà il via la sesta edizione di ValdobbiadeneJazz, il Festival Jazz delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio UNESCO. Un evento che proseguirà fino a domenica 6 ottobre e coinvolgerà più di 100 artisti per una trentina di concerti che si terranno in vari ambienti come piazze, auditorium, chiese, cantine e locali pubblici a Valdobbiadene, Farra di Soligo, Segusino e Setteville. Oltre al programma ufficiale, è prevista una tradizionale tappa “fuorifestival” organizzata da uno dei sostenitori dell’evento l’8 novembre.

Oltre ai Main Concert, che vedranno esibirsi musicisti di fama nazionale e internazionale, sono in programma vari Open Stage ad ingresso libero, Concert In Winery e Jazz Club Live ospitati in cantine e locali di Valdobbiadene e dintorni. Queste iniziative daranno a tutti l’opportunità di vivere un’esperienza ricca e diversificata, con la musica che prenderà vita in ambienti suggestivi e unici. Tra i musicisti in programma ci sono grandi nomi come Enrico Pieranunzi Trio, Piero Odorici, Gianluca Carollo, Sir Waldo Weathers, Henry Carpaneto, Paul Millns, LeBron Johnson e molti altri, protagonisti di un Festival in equilibrio fra tradizione e esplorazione continua delle nuove tendenze. Il programma completo è disponibile sul sito valdobbiadenejazz.com

ValdobbiadeneJazz non è solo una manifestazione musicale, ma anche parte integrante di un ambizioso progetto culturale e di marketing territoriale, avviato nel 2019 e cresciuto costantemente negli anni successivi. Questo successo è stato reso possibile grazie al sostegno di un gruppo di aziende locali, enti, consorzi e strutture commerciali che hanno creduto nella forza della musica e investito nella cultura. Il progetto è supportato dal Consorzio delle Pro Loco del Valdobbiadenese, dalla Regione Veneto e dalle amministrazioni comunali di Valdobbiadene, Segusino, Farra di Soligo e Setteville. Un contributo significativo è fornito dal Main Sponsor Allianz Bank Financial Advisor, dal Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG e dalle aziende del territorio, che riconoscono l’importanza e il potenziale impatto positivo dell’iniziativa. Durante i giorni del festival sono previsti momenti dedicati ad esperienze sensoriali, come visite guidate e masterclass nelle aziende vitivinicole che supportano l’evento. ValdobbiadeneJazz diventa così una manifestazione diffusa e completa, perfettamente integrata nel contesto locale. La musica, come elemento aggregante, promuove azioni positive e si trasforma in un potente volano per il turismo degli eventi. Far conoscere, raccontare e diffondere cultura e territorio sono gli obiettivi condivisi da organizzatori e sostenitori di ValdobbiadeneJazz.

Anche per l’edizione 2024 di ValdobbiadeneJazz, la grafica sarà accompagnata da un’opera dell’artista locale Aldo Rebuli, raffigurante una tromba, uno degli strumenti simbolo del jazz, elegante e spiritoso, delicato e squillante.

La “Passeggiata Jazz con il Sindaco”, novità di ValdobbiadeneJazz 2024, è ispirata al successo mondiale delle camminate settimanali del sindaco Luciano Fregonese, diventate un’importante occasione di dialogo e confronto con i cittadini. L’evento del 3 ottobre, che si svolgerà attorno il centro storico, tra le colline patrimonio Unesco, includerà pause musicali in cui i partecipanti potranno ammirare panorami incantevoli e apprezzare la musica proposta.

L’organizzazione del festival è curata dagli ideatori Silvana Curto e Massimo de Nardo, in collaborazione con il Consorzio delle Pro Loco del Valdobbiadenese, mentre la direzione artistica del Festival è affidata all’Agenzia ArteRitmi di Vincenzo Barattin. Con ValdobbiadeneJazz 2024, Valdobbiadene e il suo centro storico torneranno protagonisti di un grande evento musicale, che coinvolgerà piazza Marconi, l’auditorium Celestino Piva, l’antica Chiesa di San Gregorio Magno, l’ex opificio di Villa dei Cedri e le sedi di alcuni sponsor e locali del comune, trasformandoli in un suggestivo palcoscenico diffuso. A questi spazi si aggiungeranno l’Auditorium Santo Stefano di Farra di Soligo, Corte Finadri nel centro di Segusino e il Teatro del Centro Culturale di Quero.

I biglietti per i concerti a pagamento si possono acquistare nel sito www.valdobbiadene.com e telefonicamente a partire da giovedì 5 settembre.

Per info e prenotazioni, 0423 976 975