“V_WEIRD”, pubblicato il quinto album di Solo1981 per Karma Field Records

Karma Field Records annuncia l’uscita di V_WEIRD, quinto album di Solo1981, progetto solista di Stefano Giambastiani, disponibile da venerdì 20 febbraio 2026 in formato CD e

digitale su tutte le principali piattaforme.

Su Bandcamp, l’album sarà disponibile in formato digitale con libretto PDF di 12 pagine incluso, contenente i testi completi delle canzoni. La promozione estera dell’album è affidata a Wanikiya Records & Promotion, partner di Karma Field Records per l’uscita di questo lavoro.

V_WEIRD è un disco che si muove musicalmente tra elettronica, post-punk e alternative rock, ma lo fa in modo personale, anticonformista e ricco di contaminazioni.

L’album comprende 8 brani: 6 cantati in italiano e 2 in inglese, di cui due poesie in musica. Il sound è vario e dinamico: atmosfere oscure, graffianti e introspettive si alternano a riff

potenti e rabbiosi e tastiere visionarie.

Solo1981 si mette a nudo senza protezioni, utilizzando un linguaggio a volte poetico, a volte diretto, ma sempre sincero e senza filtri.

Le liriche affrontano l’animo umano, la società contemporanea e le esperienze di vita vissuta, attraversando luci e ombre, errori ed insegnamenti, cadute e risalite.

“L’obiettivo di questo disco, fortemente emotivo e senza filtri, è lasciare qualcosa e dare una scossa all’ascoltatore.

Mi ha spinto a scriverlo l’urgenza emotiva di raccontare sensazioni, emozioni e pensieri, e di condividere ciò che ho vissuto.

Per me la vita è musica e parole: se le sento dentro, devono uscire. È una necessità a cui non posso rinunciare, e spero possa arrivare anche ad altre persone.” – SOLO 1981

CREDITI

Testi e musica: Stefano Giambastiani

Produzione artistica: Stefano Giambastiani, Rosario Magazzino

Registrato presso: La Tana del Lupo (Lucca) da Matteo Teani

Mix e Mastering: Rosario Magazzino – Temple of Noise Studio