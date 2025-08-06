“Uno jazz and Blues”, dal 27 agosto il festival che inonda Sanremo di jazz e talenti internazionali del blues

di
Orlando Battipaglia
-
uno jazz and blues 2025

Prosegue il Festival UnoJazz&Blues

Nella straordinaria cornice di Sanremo continua il festival UnoJazz&Blues, che porta sul palco alcuni tra i più grandi interpreti del jazz e del blues contemporanei.

Per prenotare un posto agli eventi, è possibile collegarsi al sito ufficiale:
www.unojazzandblues.it

Il link per la prenotazione sarà attivo dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno stesso del concerto, fino a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo:
Eventi in programma

27 Agosto 2025 – Auditorium Parco Alfano

Fusion Experience Quartet – Richard Bona

bona

Un quartetto d’eccezione con Richard Bona, Dave Weckl, Michael Lecoq e Ciro Manna.

Accompagnati da orchestra, i quattro artisti offriranno un mix inedito di jazz/fusion e world music. Un evento imperdibile firmato UnoJazz&Blues, sotto la direzione artistica di Diego Campagna e la produzione di Mara De Scalzi.

04 Settembre 2025 – Teatro dell’Opera del Casinò

Ida Nielsen & The Funkbots

nielsen

La poliedrica bassista, cantante e compositrice danese Ida Nielsen, già al fianco di Prince nelle band New Power Generation e 3rd Eye Girl, presenta il suo sesto album da solista:
“More Sauce, Please!” (2023)
Un’esplosione di funk, groove ed energia.

14 Settembre 2025 – Teatro dell’Opera del Casinò

Finale UnoJazz&Blues Contest 2025
Il concorso è aperto a musicisti tra i 15 e i 40 anni.

Requisiti principali:

  • Accettazione integrale del regolamento del contest
  • Autorizzazione scritta da parte di un genitore o tutore per i minorenni

  • Consenso a riprese audio-video e al loro utilizzo in contesti televisivi, radiofonici e digitali, in Italia e all’estero

26 Ottobre 2025 – Teatro dell’Opera del Casinò

Steps into the Weather

erskine

Un progetto straordinario che riunisce cinque leggende viventi della musica jazz e fusion:

Peter Erskine – Icona della batteria, membro storico dei Weather Report
Mike Mainieri – Vibrafonista, fondatore degli Steps Ahead
John Beasley – Pianista, direttore d’orchestra e creatore della MONK’estra
Bob Sheppard – Sassofonista richiesto da Chick Corea, Herbie Hancock, Stevie Wonder
Matthew Garrison – Innovatore del basso elettrico, figlio di Jimmy Garrison

Un viaggio sonoro nei teatri più suggestivi, con artisti che hanno collaborato con i più grandi nomi della musica internazionale.