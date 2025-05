“Uno Bravo” è il nuovo singolo di Dellamore

È uscito su tutte le piattaforme digitali venerdì 18 aprile 2025 il nuovo singolo di Federico Tarantino, in arte Dellamore. Con “Uno Bravo”, Dellamore ci trascina in una corsa lucida e caotica dentro la follia contemporanea. Su una base che fonde ritmi dance e sonorità urban, il rapper palermitano esplora tematiche attuali come la violenza, la sessualità fuori controllo e l’instabilità mentale diffusa nella società. Il ritornello, diretto e ironico, si fa manifesto di un disagio condiviso: “Mi serve uno bravo”, dichiarazione che diventa il grido generazionale di chi cerca risposte in un mondo che sembra sempre più senza senso. Tra sarcasmo e riflessione, Dellamore costruisce un brano potente, viscerale, destinato a far ballare e pensare allo stesso tempo.

BIO: Dellamore è nato a Palermo nel 1990. Inizialmente conosciuto con il nome Fre, ha collaborato con artisti del calibro di Emis Killa, Jesto, Hyst, MadBuddy, Johnny Marsiglia, Davide Shorty. In un periodo di pausa, i gusti e gli stili della sua cultura musicale cambiano radicalmente. Il 2019 è l’anno in cui nasce Dellamore, una nuova figura artistica pregna di nuove sfumature.

Dopo una serie di singoli che ne hanno delineato l’evoluzione sonora e tematica — tra introspezione, critica sociale e un’ironia tagliente — Dellamore torna nel 2025 con Nascondino, un nuovo album che rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua maturazione artistica. Nascondino è un viaggio tra luci e ombre, tra il desiderio di esporsi e la necessità di proteggersi, dove sonorità elettroniche, rap e cantautorato si fondono per raccontare la complessità dell’identità contemporanea. Un disco che gioca con il concetto di visibilità, vulnerabilità e maschere, restituendo un ritratto autentico e profondo dell’artista e dell’uomo.

