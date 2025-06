“Unisono” è il nuovo singolo di Colombo, fuori su tutte le piattaforme da venerdì 13 giugno

“Unisono” è il nuovo singolo di Colombo, l’alter ego del musicista, songwriter e compositore Alberto Travanini, fuori per Needa Records da venerdì 13 giugno 2025: un brano che unisce cantautorato, minimalismo ed elettronica e si inserisce nel percorso sonoro e poetico di questo ultimo anno, che confluirà presto in un EP. Se “Arancio”, il singolo precedente, raccontava la magia di trovare una persona con cui condividere l’amore come vuoi tu, qui il punto di vista è quello di una relazione lunga, in cui fisiologicamente arriva il momento della crisi. E l’abitudine, la routine, ti allontanano progressivamente. Quello che impari diventando adulto è che ci sono momenti in cui non puoi scappare, in cui devi affrontare le cose. Guardarsi negli occhi e parlare con sincerità.

“Unisono” è fare l’amore per ritrovarsi e riconoscersi, decidere di impegnarsi per continuare a stare insieme. Così come cantare all’unisono vuol dire cantare le stesse note, allo stesso tempo, l’unisono diventa simbolo di vivere con la stessa prospettiva.

In questo brano ho lasciato da parte il pianoforte: è iniziato tutto da un loop di synth che avevo in testa, che ha ispirato una strofa eterea, sognante, che poi si apre nel ritornello, che rappresenta l’incontro, il climax. “Unisono” riflette l’unione tra la mia anima pop e quella più alternative.

SCOPRI IL BRANO: https://orcd.co/colombo_unisono

Foto: Elena Grandi (IG @helenagrandi)

BIO:

Nasce a Brescia nel 1994, dai primi anni si avvicina allo studio del pianoforte. Si laurea in pianoforte presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma col massimo dei voti. Dall’età di 15 anni affianca al pianoforte classico, lo studio della vocalità moderna nelle sue diverse espressioni, che prosegue con l’approfondimento del canto jazz presso il Conservatorio di Milano. Si esibisce come pianista, tastierista, cantante in diversi contesti e formazioni, spaziando in vari generi, dalla classica al pop, dal cantautorato al rock. Vincitore del Premio Ugo Calise 2019 per la nuova canzone d’autore, finalista di Area Sanremo 2018, Vibra Song Contest, Contesto Indie e ProScenium Festival di Assisi 2021. Nel 2023 esce invece “Where Children Strove”, un concept album di pop neoclassico interamente dedicato alle poesie di Emily Dickinson.

“Uomini forti” è il primo capitolo di un nuovo progetto in italiano, pubblicato ad aprile 2024. A questo seguono “Libido“, “Lucido“, “Arancio” e “Unisono“, il suo ultimo singolo.

https://www.instagram.com/colombo_music/