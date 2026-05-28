Un’Estate da Belvedere 2026: Duran Duran, Baglioni, Caparezza e grandi show a Caserta

La Campania si conferma l’ombelico della grande musica e dello spettacolo dal vivo con il cartellone di Un’Estate da Belvedere 2026. Un’edizione trasversale e di altissimo profilo che unisce leggende del pop internazionale, il meglio del cantautorato e del rap italiano, l’opera lirica, i musical e i pesi massimi della comicità teatrale.

Reggia Session: 34 serate in Piazza Carlo di Borbone

Il palcoscenico a cielo aperto allestito davanti alla maestosa facciata vanvitelliana ospiterà i grandi eventi di massa della stagione:

L’Inaugurazione con Gigi D’Alessio: Un vero e proprio record con ben 10 serate d’apertura (8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno).

I Grandi della Canzone Italiana: Modà (25 giugno); Il Volo a chiusura della tranche estiva del World Tour (8 settembre); i Pooh per celebrare 60 anni di carriera (9 settembre); Luca Carboni con l’unica data in Campania del Rio Ari O Live (10 settembre); Claudio Baglioni con il GrandTour per i 40 anni del leggendario album “La vita è adesso” (11 e 12 settembre) e il gran finale del festival affidato alla voce di Giorgia (21 settembre).

Il Rock e l’Esclusiva Internazionale: Spicca l’attesissimo live dei leggendari Duran Duran (9 luglio), nell’unica tappa prevista per il Centro-Sud Italia. Spazio anche all’energia dei Negramaro (4 settembre).

I Linguaggi dell’Urban e del Rap: I trend-setter delle nuove generazioni si alterneranno tra il pop alternativo di Olly (3 luglio), l’unica data in Campania di Kid Yugi (5 luglio) e il live show di Gemitaiz (3 del mese di settembre).

Il Ritorno di Caparezza: Un evento speciale il 5 settembre con l’ultima tappa assoluta dell’Orbit live tour.

Grandi Opere, Musical e Sinfonica: Le 4 serate dell’opera moderna Notre Dame de Paris con le musiche di Riccardo Cocciante (16-19 luglio); la raffinata messa in scena della Tosca diretta da Edoardo De Angelis con Carmen Giannattasio (24 luglio) e Giovanni Allevi con il progetto “Musica Dall’Anima” insieme agli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana (19 settembre).

Teatro e Grande Comicità: Alessandro Siani in “Celebration Fiesta” con la colonna sonora di Geolier (27 giugno); il One Man Show di Enrico Brignano (30 agosto); l’happening inclusivo di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius (6 settembre) e il traguardo di Vincenzo Salemme che festeggia 50 anni di palcoscenico (17 settembre).

Belvedere Session: 4 serate esclusive e il Summer School Fest

Il Real Belvedere di San Leucio, culla storica del festival, mantiene intatta la sua atmosfera intima e ricercata con quattro date uniche, affiancate dal “Summer School Fest” rivolto ai giovani talenti del territorio:

Niccolò Fabi (13 giugno): Un racconto acustico intergenerazionale nell’unica data in Campania.

Arisa (15 luglio): Concerto speciale di presentazione del nuovo progetto discografico “Foto Mosse”.

Ernia (16 luglio): Le sfumature intime e riflessive del live “Per Soldi e Per Amore”.

Angelina Mango (20 luglio): La chiusura della sessione borbonica con il set acustico “Nina canta nei teatri d’estate”.

Info Biglietti e Circuiti di Prevendita

I biglietti per tutti gli appuntamenti in cartellone sono già attivi e disponibili per l’acquisto: