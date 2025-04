Uncle Bard & The Dirty Bastards pubblicano il nuovo singolo “Dead Souls”

“Dead Souls”: il nuovo singolo dei Uncle Bard & The Dirty Bastards è un audace passo avanti nel loro percorso musicale.

La band fonde l’essenza della musica tradizionale irlandese con l’energia ruvida dell’indie rock dal gusto southern, dando vita a un suono originale e potente.

Il brano è caratterizzato dal timbro distintivo del banjo tenore e del tin whistle irlandese, che creano un’atmosfera fresca e coinvolgente, in cui le radici folk si intrecciano con influenze contemporanee.

Il testo affronta temi profondi come la redenzione, la resilienza e la sfida, raccontando una storia intensa, oscura ma al tempo stesso carica di speranza.

Anche il videoclip, con la sua estetica ispirata agli anni ’20, contribuisce a esaltare la sinergia tra musica e immagini.

Con questa nuova release, i The Dirty Bastards compiono un passo coraggioso verso nuovi orizzonti, senza mai rinunciare alla loro identità.

Una fusione innovativa di tradizione e rock destinata a lasciare il segno.

Video del brano Dead Souls

Biografia

Uncle Bard & The Dirty Bastards è stata la prima band italiana a esibirsi al Dublin Irish Festival di Dublino, Ohio (USA), il più importante evento dedicato alla musica irlandese negli Stati Uniti.

Sul palco hanno condiviso la scena con alcuni dei più grandi nomi del genere, tra cui WeBanjo3, Altan, Aoife Scott, The East Pointers, Socks in the Frying Pan e molti altri.

Negli ultimi anni, la band ha intrapreso un’intensa attività internazionale, suonando circa 1000 concerti in tutto il mondo. Tra i festival più rilevanti:

Rock the Ring e Toggenburg Irish Festival (Svizzera)

e (Svizzera) Aymon Folk Festival (Francia)

(Francia) Sjock Festival (Belgio)

(Belgio) Celtica e Bustofolk (Italia)

e (Italia) Oranjerock ed Elfia (Paesi Bassi)

ed (Paesi Bassi) Paddy Wagon Festival (Germania)

…e molti altri eventi di rilievo nel panorama folk e rock internazionale.

Nel corso della loro carriera, hanno avuto l’occasione di condividere il palco per ben tre volte con i leggendari Dropkick Murphys (USA); partecipare a un tour italiano con i mitici Flogging Molly (USA); esibirsi accanto a grandi nomi del rock come Kensington (NL), Volbeat (DK) e Frank Turner (UK); suonare con icone della musica tradizionale come The Dubliners, De Danann, Four Men and A Dog, Paul McKenna Band, Beoga, Cùig e molti altri.

La band è composta da:

Guido Domingo: vocals, acoustic guitar

Lorenzo Testa: tenor banjo, mandolin

Luca Crespi: tin whistle, Irish flute, Uilleann Pipes

Silvano Ancellotti: electric guitar

Roberto Orlando: bass

Luca Terlizzi: drum