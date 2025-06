Una voce che consola: il ritorno musicale di Don Pasquale con “Credo”

C’è una luce che non si spegne mai. Anche quando il mondo si fa buio, anche quando le parole mancano e il cuore vacilla, c’è qualcosa — o meglio, Qualcuno — che continua a chiamarci alla vita.

“Credo” nasce proprio da questa certezza: la fede come faro nella notte, come voce dolce e ferma che ci ricorda di non avere paura.

È la musica che ci solleva quando tutto sembra crollare, è il respiro calmo che ci riconduce a casa. E quella casa è Dio.

Un messaggio di fiducia e di pace che nasce dalla forza della fede.

“Credo” è un’intensa preghiera in musica che si inserisce nel solco della produzione artistica e spirituale di Don Pasquale Ferone, sacerdote della provincia di Napoli con una forte vocazione alla musica e all’evangelizzazione.

Una canzone che si fa preghiera, rifugio e dichiarazione di fede, una voce dolce e ferma che ci ricorda di non avere paura.

È la musica che ci solleva quando tutto sembra crollare, è il respiro calmo che ci riconduce a casa. E quella casa è Dio.

Nato da una profonda ispirazione interiore, il brano è un invito alla speranza, un richiamo alla presenza viva del Signore nel mondo e nella quotidianità di ognuno di noi.

“Credo” è una dichiarazione di fiducia nel Dio della vita, un inno che incoraggia a guardare al futuro con serenità e a impegnarsi con coraggio nella costruzione di un mondo fondato sulla fede, sull’amore e sulla pace.

La voce di Don Pasquale, accompagnata da una melodia delicata e ispirata, guida l’ascoltatore in un cammino spirituale che tocca il cuore e apre alla contemplazione.

Con questo nuovo brano, Don Pasquale non solo arricchisce il proprio repertorio, ma rinnova il suo impegno nel diffondere la parola di Dio attraverso la musica, uno strumento potente capace di unire, consolare e donare luce.

“Credo” è più di una canzone: è un gesto di testimonianza e di condivisione, un dono per chi cerca conforto, senso e speranza.

Chi è Don Pasquale Ferone

Don Pasquale Ferone è un sacerdote della provincia di Napoli con una profonda passione per la musica, in particolare per la composizione di brani di ispirazione cristiana.

Fin dalla sua infanzia, ha frequentato assiduamente la chiesa con la sua famiglia. All’età di 15 anni ha imparato a suonare la chitarra, diventando presto un animatore nelle celebrazioni e negli incontri di preghiera carismatica nella sua parrocchia.

La sua formazione spirituale è stata influenzata dal Rinnovamento Carismatico Cattolico, ricevendo il “Battesimo nello Spirito” a soli 10 anni.

Questo ha contribuito a rafforzare la sua decisione di intraprendere il cammino del sacerdozio.

Nel 1998, ha risposto alla sua chiamata diventando sacerdote, continuando nel contempo a coltivare la sua passione per la musica.

Dal 2017, Don Pasquale ha iniziato a comporre musica di ispirazione cristiana, diventando nel frattempo parroco nella provincia e nella periferia di Napoli.

Tra i suoi lavori figurano album come “Certezza”, “Confidenza”, “Come roccia”, “Il dono della Vita” e “Fedeltà”.

Ha anche pubblicato singoli come “Fiducia”, “Guarda il Cielo” e “Gioia immensa sarà”.

Attualmente, ha all’attivo 52 brani di evangelizzazione e lode, tutti disponibili su piattaforme digitali e servizi di streaming.

Scopri Don Pasquale su

Instagram – @donpasqualeferoneartista

Facebook – Don Pasquale Ferone / AlbumCertezza

▶️ YouTube – Don Pasquale Ferone Artista Musicale (canale ufficiale)

Spotify – Don Pasquale Ferone (artist page)